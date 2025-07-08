https://1prime.ru/20250708/sber-859283034.html

"Сбер" подсчитал, сколько раз россияне заплатили "улыбкой"

"Сбер" подсчитал, сколько раз россияне заплатили "улыбкой" - 08.07.2025, ПРАЙМ

"Сбер" подсчитал, сколько раз россияне заплатили "улыбкой"

Россияне в первом полугодии 2025 года провели более 92,5 миллиона транзакций оплаты "улыбкой", что в 15 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее,... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T12:23+0300

2025-07-08T12:23+0300

2025-07-08T12:23+0300

экономика

общество

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_13:0:1922:1074_1920x0_80_0_0_b77badab5fdd696b101c046e3bbda71c.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Россияне в первом полугодии 2025 года провели более 92,5 миллиона транзакций оплаты "улыбкой", что в 15 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "Сбер подсчитал, сколько раз и где россияне платили улыбкой в течение первого полугодия 2025 года. Жители России провели за первого полугодие более 92,5 миллиона транзакций, что в 15 раз больше, чем годом ранее", - отмечается в сообщении. Оборот биоэквайринга в Сбербанке за первое полугодие достиг 72,7 миллиарда рублей, что в 20 раз больше, чем за первую половину прошлого года. Самая крупная покупка по биометрии в первом полугодии - автомобиль за 14,2 миллиона рублей в Москве, рассказали в "Сбере". "Первое место среди самых улыбчивых городов нашей страны в мае этого года занял Сыктывкар. На втором – Северодвинск, и третье почетное место занимает Сарапул. В топ-10 городов также вошли Архангельск, Курган, Екатеринбург, Петропавловск-Камчатский, Кострома, Южно-Сахалинск, Йошкар-Ола", - указывается в сообщении. Как отметили в банке, чаще всего россияне платят улыбкой за продукты питания (62%), в кафе и ресторанах (15%), в аптеках и медицинских учреждениях (7%). "Оплата с помощью биометрии остается самым безопасным способом платежа. Биометрический терминал "Сбера" безошибочно фиксирует уникальный образ лица покупателя благодаря искусственному интеллекту. Алгоритмы распознавания лиц обучены не только отличать реальные лица от фотографий или видео, а также учитывать изменения во внешности человека, такие как смена прически или наличие бороды, и так далее", - заключили в пресс-службе.

https://1prime.ru/20241206/gref-853396290.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сбербанк