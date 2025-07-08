Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сбер" подсчитал, сколько раз россияне заплатили "улыбкой" - 08.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250708/sber-859283034.html
"Сбер" подсчитал, сколько раз россияне заплатили "улыбкой"
"Сбер" подсчитал, сколько раз россияне заплатили "улыбкой" - 08.07.2025, ПРАЙМ
"Сбер" подсчитал, сколько раз россияне заплатили "улыбкой"
Россияне в первом полугодии 2025 года провели более 92,5 миллиона транзакций оплаты "улыбкой", что в 15 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее,... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T12:23+0300
2025-07-08T12:23+0300
экономика
общество
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_13:0:1922:1074_1920x0_80_0_0_b77badab5fdd696b101c046e3bbda71c.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Россияне в первом полугодии 2025 года провели более 92,5 миллиона транзакций оплаты "улыбкой", что в 15 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "Сбер подсчитал, сколько раз и где россияне платили улыбкой в течение первого полугодия 2025 года. Жители России провели за первого полугодие более 92,5 миллиона транзакций, что в 15 раз больше, чем годом ранее", - отмечается в сообщении. Оборот биоэквайринга в Сбербанке за первое полугодие достиг 72,7 миллиарда рублей, что в 20 раз больше, чем за первую половину прошлого года. Самая крупная покупка по биометрии в первом полугодии - автомобиль за 14,2 миллиона рублей в Москве, рассказали в "Сбере". "Первое место среди самых улыбчивых городов нашей страны в мае этого года занял Сыктывкар. На втором – Северодвинск, и третье почетное место занимает Сарапул. В топ-10 городов также вошли Архангельск, Курган, Екатеринбург, Петропавловск-Камчатский, Кострома, Южно-Сахалинск, Йошкар-Ола", - указывается в сообщении. Как отметили в банке, чаще всего россияне платят улыбкой за продукты питания (62%), в кафе и ресторанах (15%), в аптеках и медицинских учреждениях (7%). "Оплата с помощью биометрии остается самым безопасным способом платежа. Биометрический терминал "Сбера" безошибочно фиксирует уникальный образ лица покупателя благодаря искусственному интеллекту. Алгоритмы распознавания лиц обучены не только отличать реальные лица от фотографий или видео, а также учитывать изменения во внешности человека, такие как смена прически или наличие бороды, и так далее", - заключили в пресс-службе.
https://1prime.ru/20241206/gref-853396290.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_0:0:1432:1074_1920x0_80_0_0_26f6a5e80974e6e207723aab1ab461e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сбербанк
Экономика, Общество , Сбербанк
12:23 08.07.2025
 
"Сбер" подсчитал, сколько раз россияне заплатили "улыбкой"

Сбербанк: россияне в первом полугодии платили "улыбкой" в 15 раз чаще

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбер
Сбер - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Россияне в первом полугодии 2025 года провели более 92,5 миллиона транзакций оплаты "улыбкой", что в 15 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"Сбер подсчитал, сколько раз и где россияне платили улыбкой в течение первого полугодия 2025 года. Жители России провели за первого полугодие более 92,5 миллиона транзакций, что в 15 раз больше, чем годом ранее", - отмечается в сообщении.
Оборот биоэквайринга в Сбербанке за первое полугодие достиг 72,7 миллиарда рублей, что в 20 раз больше, чем за первую половину прошлого года. Самая крупная покупка по биометрии в первом полугодии - автомобиль за 14,2 миллиона рублей в Москве, рассказали в "Сбере".
"Первое место среди самых улыбчивых городов нашей страны в мае этого года занял Сыктывкар. На втором – Северодвинск, и третье почетное место занимает Сарапул. В топ-10 городов также вошли Архангельск, Курган, Екатеринбург, Петропавловск-Камчатский, Кострома, Южно-Сахалинск, Йошкар-Ола", - указывается в сообщении.
Как отметили в банке, чаще всего россияне платят улыбкой за продукты питания (62%), в кафе и ресторанах (15%), в аптеках и медицинских учреждениях (7%).
"Оплата с помощью биометрии остается самым безопасным способом платежа. Биометрический терминал "Сбера" безошибочно фиксирует уникальный образ лица покупателя благодаря искусственному интеллекту. Алгоритмы распознавания лиц обучены не только отличать реальные лица от фотографий или видео, а также учитывать изменения во внешности человека, такие как смена прически или наличие бороды, и так далее", - заключили в пресс-службе.
Завершается строительство станции Кутузовская МЦД-4 - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
Греф опасается, что ЦБ может монополизировать "улыбку"
6 декабря 2024, 16:48
 
ЭкономикаОбществоСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала