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Рублевые сбережения россиян в банках выросли за первое полугодие - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Рублевые сбережения россиян в банках выросли за первое полугодие
Рублевые сбережения россиян в банках выросли за первое полугодие - 08.07.2025, ПРАЙМ
Рублевые сбережения россиян в банках выросли за первое полугодие
Объем рублевых сбережений россиян в банках за январь–июнь вырос почти на 7% и превысил 57,3 триллиона рублей, сообщает ВТБ. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T09:03+0300
2025-07-08T09:03+0300
экономика
втб
банки
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Объем рублевых сбережений россиян в банках за январь–июнь вырос почти на 7% и превысил 57,3 триллиона рублей, сообщает ВТБ. "По оценкам ВТБ, объем рублевых сбережений в России за январь–июнь увеличился на 6,9% и превысил 57,3 триллиона. Общий портфель средств населения в банках составил более 60,6 триллиона рублей. Доля валютных накоплений за полугодие снизилась с 6,8% до 5,4%", - говорится в сообщении. Согласно расчетам ВТБ, за первое полугодие 2025 года российские вкладчики заработали четыре триллиона рублей процентного дохода – на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу года аналитики банка прогнозируют, что эта цифра достигнет девять триллионов рублей. "Рубль остается фундаментом финансовой устойчивости. Даже на фоне начавшегося снижения ставок в первом квартале рынок рублёвых сбережений показал прирост на уровне 2%, во втором – уже 5%", – прокомментировал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. Отмечается, что основной прирост рублевого рынка обеспечивают срочные вклады, на которые приходится 72,2%. За полгода их портфель в стране, по оценкам ВТБ, увеличился на 8,7%, превысив 41,4 триллиона рублей. При этом в ВТБ объем рублевых пассивов физических лиц с начала года вырос на 563 миллиарда рублей, составив более 10,5 триллиона рублей. Общий портфель сбережений розничных клиентов в банке составил почти 11,1 триллиона рублей, подытожили в банке.
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втб, банки, сбережения
Экономика, ВТБ, Банки, сбережения
09:03 08.07.2025
 
Рублевые сбережения россиян в банках выросли за первое полугодие

ВТБ: объем рублевых сбережений россиян в банках за полгода вырос почти на 7%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Объем рублевых сбережений россиян в банках за январь–июнь вырос почти на 7% и превысил 57,3 триллиона рублей, сообщает ВТБ.
"По оценкам ВТБ, объем рублевых сбережений в России за январь–июнь увеличился на 6,9% и превысил 57,3 триллиона. Общий портфель средств населения в банках составил более 60,6 триллиона рублей. Доля валютных накоплений за полугодие снизилась с 6,8% до 5,4%", - говорится в сообщении.
Согласно расчетам ВТБ, за первое полугодие 2025 года российские вкладчики заработали четыре триллиона рублей процентного дохода – на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу года аналитики банка прогнозируют, что эта цифра достигнет девять триллионов рублей.
"Рубль остается фундаментом финансовой устойчивости. Даже на фоне начавшегося снижения ставок в первом квартале рынок рублёвых сбережений показал прирост на уровне 2%, во втором – уже 5%", – прокомментировал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Отмечается, что основной прирост рублевого рынка обеспечивают срочные вклады, на которые приходится 72,2%. За полгода их портфель в стране, по оценкам ВТБ, увеличился на 8,7%, превысив 41,4 триллиона рублей.
При этом в ВТБ объем рублевых пассивов физических лиц с начала года вырос на 563 миллиарда рублей, составив более 10,5 триллиона рублей. Общий портфель сбережений розничных клиентов в банке составил почти 11,1 триллиона рублей, подытожили в банке.
Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
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ЭкономикаВТББанкисбережения
 
 
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