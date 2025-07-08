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В Турции заявили о проблемах с открытием банковского счета в рублях - 08.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Турции заявили о проблемах с открытием банковского счета в рублях
В Турции заявили о проблемах с открытием банковского счета в рублях - 08.07.2025, ПРАЙМ
В Турции заявили о проблемах с открытием банковского счета в рублях
Проблемы с открытием банковского счета в рублях все еще имеют место, сроки их решения неизвестны, заявил РИА Новости представитель одного из филиалов госбанка... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T08:32+0300
2025-07-08T08:32+0300
экономика
турция
анкара
владимир путин
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АНКАРА, 8 июл – ПРАЙМ. Проблемы с открытием банковского счета в рублях все еще имеют место, сроки их решения неизвестны, заявил РИА Новости представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в Анкаре. Проблемы с расчетами и открытием банковских счетов в рублях в Турции начались в середине пошлого года на фоне опасений вторичных санкций. "Нет, по-прежнему проблемно", - заявили РИА Новости в финансовой организации на вопрос о возможности открыть счет в российских рублях. По его словам, сроки "решения проблемы неизвестны". В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Турции в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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турция, анкара, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Экономика, ТУРЦИЯ, Анкара, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
08:32 08.07.2025
 
В Турции заявили о проблемах с открытием банковского счета в рублях

В Ziraat заявили о проблемах с открытием банковского счета в рублях

© flickr.com / KLMircea" Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле
 Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© flickr.com / KLMircea
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АНКАРА, 8 июл – ПРАЙМ. Проблемы с открытием банковского счета в рублях все еще имеют место, сроки их решения неизвестны, заявил РИА Новости представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в Анкаре.
Проблемы с расчетами и открытием банковских счетов в рублях в Турции начались в середине пошлого года на фоне опасений вторичных санкций.
"Нет, по-прежнему проблемно", - заявили РИА Новости в финансовой организации на вопрос о возможности открыть счет в российских рублях.
По его словам, сроки "решения проблемы неизвестны".
В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Турции в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
%Денежные купюры и монеты России - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
Доля рубля в экспортных расчетах Турции опустилась до минимума
4 июля, 11:49
 
ЭкономикаТУРЦИЯАнкараВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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