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В Англии запретили использовать шланги для полива ради экономии воды

В Англии запретили использовать шланги для полива ради экономии воды - 08.07.2025, ПРАЙМ

В Англии запретили использовать шланги для полива ради экономии воды

Запрет на использование шлангов для полива вводится с 11 июля в ряде графств Англии, в том числе в крупнейшем графстве Северный Йоркшир, из-за снижения уровня... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T18:52+0300

2025-07-08T18:52+0300

2025-07-08T18:52+0300

общество

англия

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ЛОНДОН, 8 июл – ПРАЙМ. Запрет на использование шлангов для полива вводится с 11 июля в ряде графств Англии, в том числе в крупнейшем графстве Северный Йоркшир, из-за снижения уровня воды в резервуарах на фоне засухи, сообщила во вторник водопроводная компания Yorkshire Water. Ранее британское агентство по охране окружающей среды сообщило, что весна 2025 года стала самой засушливой в Англии за последние 132 года. Ведомство также объявило, что засуха была зафиксирована в Северо-Западной Англии и Йоркшире. "В пятницу, 11 июля, в Йоркшире вступит в силу временный запрет на использование (TUB), который является ограничением на использование шлангов. Это поможет восстановить уровень резервуаров нашего региона и защитить водные ресурсы Йоркшира в летние месяцы после одной из самых засушливых вёсен за всю историю наблюдения и засухи в регионе", - говорится в сообщении Yorkshire Water в соцсети X. Помимо Северного Йоркшира, компания также обслуживает графства Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, Западный Йоркшир и Южный Йоркшир. В общей сложности запрет затронет более пяти миллионов потребителей. Жители графств не смогут использовать водопроводный шланг для полива сада, наполнения бассейнов, декоративных прудов и фонтанов, мытья машины, окон, стен и другой собственности. Нарушение запрета будет караться штрафом в размере тысячи фунтов стерлингов. В компании заявили, что сделали "всё возможное", чтобы избежать введения ограничений, однако на фоне спроса на воду из-за жаркой и засушливой погоды её уровень в резервуарах заметно снизился. Запрет будет действовать до тех пор, пока в регионе не пройдут обильные дожди, он может продлиться до зимы, сообщили в Yorkshire Water.

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общество , англия