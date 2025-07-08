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Швеция заказала у Nammo и Rheinmetall боеприпасы на $525 миллионов - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Швеция заказала у Nammo и Rheinmetall боеприпасы на $525 миллионов
Швеция заказала у Nammo и Rheinmetall боеприпасы на $525 миллионов - 08.07.2025, ПРАЙМ
Швеция заказала у Nammo и Rheinmetall боеприпасы на $525 миллионов
Швеция заказала у оборонных компаний Nammo и Rheinmetall Denel Munition артиллерийские боеприпасы на 525 миллионов долларов, это крупнейший с 1980-х годов заказ | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T09:51+0300
2025-07-08T09:51+0300
вооружения
швеция
rheinmetall
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Швеция заказала у оборонных компаний Nammo и Rheinmetall Denel Munition артиллерийские боеприпасы на 525 миллионов долларов, это крупнейший с 1980-х годов заказ артиллерийских снарядов для вооруженных сил королевства, сообщает в понедельник шведское минобороны. "Управление по материальному снабжению ВС Швеции заключило два соглашения с производителями боеприпасов Nammo и Rheinmetall Denel Munition. Заказы включают значительное количество артиллерийских снарядов и знаменуют собой крупнейшие инвестиции в артиллерийские боеприпасы в Швеции с 1980-х годов", - говорится в сообщении. По данным минобороны, заказ включает 155-мм снаряды для САУ Archer. Стоимость заказа составляет 5 миллиардов шведских крон (около 525 миллионов долларов), из которых четыре миллиарда пойдут дочернему предприятию немецкого оборонного концерна Rheinmetall, а один миллиард - норвежско-финской компании Nammo. Поставки начнутся в 2025 году и продолжатся в ближайшие годы, уточняет ведомство. Шведские власти активно увеличивают оборонные расходы, наращивают число вооружений и планируют увеличить численность своих вооруженных сил. В период с 2025 по 2030 год шведское минобороны планирует направить значительную часть ресурсов на ремонт, модификацию и продление срока службы имеющейся техники, пополнение запасов боеприпасов, средств ПВО и предметов снабжения. Премьер Швеции Ульф Кристерссон ранее анонсировал значительное повышение расходов на оборону и назвал это крупнейшим переоснащением вооруженных сил со времен холодной войны.
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швеция, rheinmetall
Вооружения, ШВЕЦИЯ, Rheinmetall
09:51 08.07.2025
 
Швеция заказала у Nammo и Rheinmetall боеприпасы на $525 миллионов

Швеция заказала у Nammo и Rheinmetall артиллерийские боеприпасы на $525 миллионов

© Unsplash/Ryan Faulkner-HoggФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Ryan Faulkner-Hogg
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Швеция заказала у оборонных компаний Nammo и Rheinmetall Denel Munition артиллерийские боеприпасы на 525 миллионов долларов, это крупнейший с 1980-х годов заказ артиллерийских снарядов для вооруженных сил королевства, сообщает в понедельник шведское минобороны.
"Управление по материальному снабжению ВС Швеции заключило два соглашения с производителями боеприпасов Nammo и Rheinmetall Denel Munition. Заказы включают значительное количество артиллерийских снарядов и знаменуют собой крупнейшие инвестиции в артиллерийские боеприпасы в Швеции с 1980-х годов", - говорится в сообщении.
По данным минобороны, заказ включает 155-мм снаряды для САУ Archer. Стоимость заказа составляет 5 миллиардов шведских крон (около 525 миллионов долларов), из которых четыре миллиарда пойдут дочернему предприятию немецкого оборонного концерна Rheinmetall, а один миллиард - норвежско-финской компании Nammo. Поставки начнутся в 2025 году и продолжатся в ближайшие годы, уточняет ведомство.
Шведские власти активно увеличивают оборонные расходы, наращивают число вооружений и планируют увеличить численность своих вооруженных сил. В период с 2025 по 2030 год шведское минобороны планирует направить значительную часть ресурсов на ремонт, модификацию и продление срока службы имеющейся техники, пополнение запасов боеприпасов, средств ПВО и предметов снабжения.
Премьер Швеции Ульф Кристерссон ранее анонсировал значительное повышение расходов на оборону и назвал это крупнейшим переоснащением вооруженных сил со времен холодной войны.
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