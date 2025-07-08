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Силуанов объяснил рост дефицита бюджета

Силуанов объяснил рост дефицита бюджета - 08.07.2025, ПРАЙМ

Силуанов объяснил рост дефицита бюджета

Дефицит федерального бюджета РФ, достигший к июлю 1,7% ВВП - прогнозного значения на конец 2025 года - связан с ускоренным финансированием расходов, заявил РИА... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T12:49+0300

2025-07-08T12:49+0300

2025-07-08T12:49+0300

экономика

общество

антон силуанов

владимир путин

минфин

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ, достигший к июлю 1,7% ВВП - прогнозного значения на конец 2025 года - связан с ускоренным финансированием расходов, заявил РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. Минфин РФ в понедельник озвучил предварительную оценку дефицита федерального бюджета по итогам января-июня 2025 года - он составил 3,7 триллиона рублей, или 1,7% ВВП. "Все зависит от поступления доходов и финансирования кассовых расходов. Поэтому где-то сейчас мы видим - деньги дорогие, люди хотят быстрее получить финансирование", - сказал Силуанов. При этом, по его словам, правительство и Минфин всегда следят за тем, как используются бюджетные ресурсы. "То есть, мы за то, чтобы они быстрее работали в экономике - поэтому сейчас более быстрыми темпами тратятся предусмотренные в бюджете деньги. Поэтому и может быть несколько больший дефицит в течение года, чем был в прошлом году. Но это связано с тем, что быстрее деньги из бюджета доходят до получателей. Это же хорошо", - заключил глава Минфина. Президент России Владимир Путин в июне подписал закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год. Согласно закону, доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП.

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общество , антон силуанов, владимир путин, минфин