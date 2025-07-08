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СМИ: США предложили ЕС заключить соглашение по пошлинам в 10% на все товары

СМИ: США предложили ЕС заключить соглашение по пошлинам в 10% на все товары - 08.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: США предложили ЕС заключить соглашение по пошлинам в 10% на все товары

США предложили Евросоюзу заключить соглашение, по которому будут установлены пошлины в размере 10% на все товары ЕС, за исключением ряда "чувствительных"... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T09:41+0300

2025-07-08T09:41+0300

2025-07-08T09:41+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. США предложили Евросоюзу заключить соглашение, по которому будут установлены пошлины в размере 10% на все товары ЕС, за исключением ряда "чувствительных" секторов, таких как авиация и алкогольная продукция, пишет газета Politico со ссылкой на источники. "США предложили Евросоюзу соглашение, которое сохранит базовые пошлины в 10% на все товары ЕС, за некоторыми исключениями для таких чувствительных секторов, как самолеты и спиртные напитки", - пишет издание. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что власти Евросоюза стремятся достичь предварительного соглашения о торговле с США с целью сохранить пошлину на свои товары при ввозе на американскую территорию в размере 10%. В понедельник представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил о том, что ЕС продолжает вести переговоры с США с целью заключить торговое соглашение и избежать высоких пошлин на свои товары до 9 июля. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что пошлины для стран, не заключивших соглашения с США, начнут действовать с 1 августа вместо 9 июля, как объявлялось ранее. В апреле ЕС на фоне приостановки пошлин США также приостановил на три месяца ответные меры в отношении американского импорта. В настоящее время между Брюсселем и Вашингтоном идут интенсивные переговоры в попытке преодолеть разногласия и достичь сделки, которая позволит ЕС избежать повышения пошлин на европейский импорт в США на 50%. Ранее объявлялось, что срок переговоров истекает 9 июля.

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сша, брюссель, вашингтон, дональд трамп, ес, politico, мировая экономика