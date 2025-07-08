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СМИ: Зеленский может сменить посла Украины в США на следующей неделе
СМИ: Зеленский может сменить посла Украины в США на следующей неделе - 08.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Зеленский может сменить посла Украины в США на следующей неделе
Владимир Зеленский может провести крупнейшие за время конфликта с Россией перестановки в правительстве на следующей неделе и одновременно с этим сменить посла в | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T13:16+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский может провести крупнейшие за время конфликта с Россией перестановки в правительстве на следующей неделе и одновременно с этим сменить посла в США Оксану Маркарову, сообщает газета Financial Times со ссылкой на три источника, близких к Зеленскому. "Владимир Зеленский пообещал (президенту США) Дональду Трампу, что заменит посла Украины в Вашингтоне одновременно с крупнейшими в стране перестановками в кабинете министров за время конфликта на следующей неделе", - пишет издание. Как заявил изданию высокопоставленный украинский чиновник, Зеленский хочет назначить на место Маркаровой "хорошего дельца", который "понятен Белому дому и в то же время конгрессу". Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало о том, что этот шаг может усилить влияние Ермака, а также позволит отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и от коррупции. Кроме того, ранее агентство Блумберг передавало, что Владимир Зеленский обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Газета Financial Times ранее сообщала, что стоит за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, он хочет укрепить свой контроль над ним.
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украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, денис шмыгаль, financial times, всу
Политика, УКРАИНА, США, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Денис Шмыгаль, Financial Times, ВСУ
СМИ: Зеленский может сменить посла Украины в США на следующей неделе
FT: Зеленский может сменить посла Украины в США на следующей неделе
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский может провести крупнейшие за время конфликта с Россией перестановки в правительстве на следующей неделе и одновременно с этим сменить посла в США Оксану Маркарову, сообщает газета Financial Times со ссылкой на три источника, близких к Зеленскому.
"Владимир Зеленский пообещал (президенту США) Дональду Трампу, что заменит посла Украины в Вашингтоне одновременно с крупнейшими в стране перестановками в кабинете министров за время конфликта на следующей неделе", - пишет издание.
Как заявил изданию высокопоставленный украинский чиновник, Зеленский хочет назначить на место Маркаровой "хорошего дельца", который "понятен Белому дому и в то же время конгрессу".
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало о том, что этот шаг может усилить влияние Ермака, а также позволит отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и от коррупции. Кроме того, ранее агентство Блумберг передавало, что Владимир Зеленский обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой.
Газета Financial Times ранее сообщала, что стоит за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, он хочет укрепить свой контроль над ним.
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