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СМИ: Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять ракет Patriot
СМИ: Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять ракет Patriot - 08.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять ракет Patriot
Президент США Дональд Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot, сообщает портал Axios со ссылкой на... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T14:10+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники. Ранее газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения американских запасов. Но в понедельник Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. "(Десять ракет — ред.) это меньше, чем было запланировано в замороженной поставке, он (Трамп — ред.) также обещал помочь найти другие варианты снабжения", — сообщили источники. Источники также отметили, что Трамп во время телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем предложил ему продать Украине одну из своих батарей Patriot. Соглашение пока не достигнуто, переговоры продолжаются. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила журналистам, что пауза в поддержке киевского режима связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют не только Украине, но и другим странам. Издание Politico 1 июля объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму из-за истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли 2 июля подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле отметили, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не влияет на успех российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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украина, сша, германия, дональд трамп, сергей лавров, фридрих мерц, politico, нато, nbc
Вооружения, УКРАИНА, США, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Фридрих Мерц, Politico, НАТО, NBC
СМИ: Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять ракет Patriot
Axios: Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять ракет-перехватчиков Patriot
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.
Ранее газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения американских запасов. Но в понедельник Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах.
"(Десять ракет — ред.) это меньше, чем было запланировано в замороженной поставке, он (Трамп — ред.) также обещал помочь найти другие варианты снабжения", — сообщили источники.
Источники также отметили, что Трамп во время телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем предложил ему продать Украине одну из своих батарей Patriot. Соглашение пока не достигнуто, переговоры продолжаются.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила журналистам, что пауза в поддержке киевского режима связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют не только Украине, но и другим странам.
Издание Politico 1 июля объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму из-за истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли 2 июля подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место".
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле отметили, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не влияет на успех российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Россия высоко ценит усилия Трампа по переговорам с Украиной, заявил Песков