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НАТО протестировала в июне беспилотные суда в Балтийском море

НАТО протестировала в июне беспилотные суда в Балтийском море - 08.07.2025, ПРАЙМ

НАТО протестировала в июне беспилотные суда в Балтийском море

Американская компания Saildrone развернула в июне беспилотные надводные суда в Балтийском море в рамках программы НАТО Task Force X, их применили для выявления... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T15:17+0300

2025-07-08T15:17+0300

2025-07-08T15:17+0300

балтийское море

финляндия

германия

нато

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Американская компания Saildrone развернула в июне беспилотные надводные суда в Балтийском море в рамках программы НАТО Task Force X, их применили для выявления в том числе российских кораблей, пишет издание Defense News со ссылкой на компанию. По данным Defense News в июне одно из подразделений альянса провело вторую оперативную демонстрацию, в ходе которой более 60 американских и французских беспилотных систем прошли "стресс-тестирование" для оценки их эффективности в Балтийском море. "(Беспилотные наводные суда - ред.) Salidrone выявили и отследили сотни судов... и успешно идентифицировали "силы противника" в ходе этих учений и идентифицировали... в том числе российские... военные суда", - приводит издание слова из релиза компании. Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне повреждений кабелей. Sveriges Radio сообщило 3 июня, что НАТО готовится завершить операцию "Балтийский часовой" и заменить развернутые в акватории корабли на беспилотники.

https://1prime.ru/20250708/mid-859281556.html

балтийское море

финляндия

германия

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балтийское море, финляндия, германия, нато