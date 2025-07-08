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НАТО протестировала в июне беспилотные суда в Балтийском море - 08.07.2025, ПРАЙМ
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НАТО протестировала в июне беспилотные суда в Балтийском море
НАТО протестировала в июне беспилотные суда в Балтийском море - 08.07.2025, ПРАЙМ
НАТО протестировала в июне беспилотные суда в Балтийском море
Американская компания Saildrone развернула в июне беспилотные надводные суда в Балтийском море в рамках программы НАТО Task Force X, их применили для выявления... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T15:17+0300
2025-07-08T15:17+0300
балтийское море
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Американская компания Saildrone развернула в июне беспилотные надводные суда в Балтийском море в рамках программы НАТО Task Force X, их применили для выявления в том числе российских кораблей, пишет издание Defense News со ссылкой на компанию. По данным Defense News в июне одно из подразделений альянса провело вторую оперативную демонстрацию, в ходе которой более 60 американских и французских беспилотных систем прошли "стресс-тестирование" для оценки их эффективности в Балтийском море. "(Беспилотные наводные суда - ред.) Salidrone выявили и отследили сотни судов... и успешно идентифицировали "силы противника" в ходе этих учений и идентифицировали... в том числе российские... военные суда", - приводит издание слова из релиза компании. Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне повреждений кабелей. Sveriges Radio сообщило 3 июня, что НАТО готовится завершить операцию "Балтийский часовой" и заменить развернутые в акватории корабли на беспилотники.
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балтийское море
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балтийское море, финляндия, германия, нато
Балтийское море, ФИНЛЯНДИЯ, ГЕРМАНИЯ, НАТО
15:17 08.07.2025
 
НАТО протестировала в июне беспилотные суда в Балтийском море

Defense News: в Балтийском море развернули беспилотные надводные суда НАТО

© РИА Новости . Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкВид на Балтийское море
Вид на Балтийское море - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Американская компания Saildrone развернула в июне беспилотные надводные суда в Балтийском море в рамках программы НАТО Task Force X, их применили для выявления в том числе российских кораблей, пишет издание Defense News со ссылкой на компанию.
По данным Defense News в июне одно из подразделений альянса провело вторую оперативную демонстрацию, в ходе которой более 60 американских и французских беспилотных систем прошли "стресс-тестирование" для оценки их эффективности в Балтийском море.
"(Беспилотные наводные суда - ред.) Salidrone выявили и отследили сотни судов... и успешно идентифицировали "силы противника" в ходе этих учений и идентифицировали... в том числе российские... военные суда", - приводит издание слова из релиза компании.
Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне повреждений кабелей. Sveriges Radio сообщило 3 июня, что НАТО готовится завершить операцию "Балтийский часовой" и заменить развернутые в акватории корабли на беспилотники.
Здание Министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
В МИД ответили на планы НАТО нарастить расходы на оборону
11:55
 
Балтийское мореФИНЛЯНДИЯГЕРМАНИЯНАТО
 
 
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