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СМИ: Трамп опасается, что Максвелл раскроет детали его связей с Эпштейном

СМИ: Трамп опасается, что Максвелл раскроет детали его связей с Эпштейном - 08.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп опасается, что Максвелл раскроет детали его связей с Эпштейном

Президент США Дональд Трамп боится, что его знакомая Гилейн Максвелл, отбывающая в тюрьме 20-летний срок за поиск детей для скандально известного американского... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T19:44+0300

2025-07-08T19:44+0300

2025-07-08T19:44+0300

общество

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп боится, что его знакомая Гилейн Максвелл, отбывающая в тюрьме 20-летний срок за поиск детей для скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, раскроет подробности связи американского лидера с финансистом, утверждает британская газета Mirror со ссылкой на источники. В конце декабря 2021 года присяжные признали Максвелл, бывшую светскую львицу и подругу обвиненного в совращении малолетних и покончившего с собой до суда миллиардера Джеффри Эпштейна, виновной по пяти пунктам обвинения из шести, наиболее серьезный из которых – торговля несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. В июне 2022 года она была приговорена к 20 годам тюрьмы. Издание утверждает, что они с Трампом были приятелями, их часто видели вместе на светских мероприятиях в 1990-х и 2000-х годах. Факт их знакомства признавался самим Трампом, отмечает газета. "Дональд Трамп все больше беспокоится о том, что приятельница (британского - ред.) принца Эндрю Гилейн Максвелл нарушит молчание и раскроет подробности его прошлых связей с Джеффри Эпштейном", - пишет издание. По данным Mirror, в связи с этим в ближнем кругу Трампа царит настоящая паника. Как сообщает издание, Максвелл ощущает себя брошенной всеми теми влиятельными лицами, которые однажды входили в окружение Эпштейна и вышли сухими из воды. "Гилейн знает об отношениях Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна больше, чем кто-либо еще из ныне живущих. И Трамп тоже это знает. Она знает все о том, как эти двое вместе развлекались и как они стали лучшими друзьями на многие годы", - приводит Mirror слова источника.Как отмечает издание, американский лидер беспокоится, что, пытаясь оправдать себя, Максвелл может раскрыть эту информацию. Американский предприниматель Илон Маск в начале июня на фоне публичного конфликта с Трампом написал на своей странице в соцсети X, что материалы дела Эпштейна, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, не публикуются из-за того, что в них якобы фигурирует нынешний американский президент. Однако позднее публикация с этим утверждением исчезла со страницы Маска. Дело финансиста Эпштейна получило широкий общественный резонанс из-за его связей с известными политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу Эпштейна, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпстина, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист. Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле.

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общество , сша, дональд трамп