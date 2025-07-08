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Зеленский ввел санкции против пяти компаний из Китая
Зеленский ввел санкции против пяти компаний из Китая - 08.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский ввел санкции против пяти компаний из Китая
Владимир Зеленский ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против пяти компаний из Китая. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T15:31+0300
2025-07-08T15:31+0300
2025-07-08T15:31+0300
энергетика
общество
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китай
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против пяти компаний из Китая. Текст указа опубликован на сайте офиса Зеленского во вторник. В перечне компаний производитель и экспортер металлообрабатывающего оборудования NINGBO BLIN Machinery Co, компания по производству и продаже чипов Shenzhen Jinduobang Technology Co, занимающаяся разработкой программного и аппаратного обеспечения, интеграцией компьютерных систем Shenzhen Royo Technology Co, фирма, выпускающая детали для медоборудования, аэрокосмической промышленности, автомобилестроения Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co, а также Central Asia Silk Road International Trade. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
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общество , украина, китай, владимир зеленский
Энергетика, Общество , УКРАИНА, КИТАЙ, Владимир Зеленский
Зеленский ввел санкции против пяти компаний из Китая
Зеленский подписал указ о введении санкций против пяти компаний из Китая
МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против пяти компаний из Китая.
Текст указа опубликован на сайте офиса Зеленского во вторник. В перечне компаний производитель и экспортер металлообрабатывающего оборудования NINGBO BLIN Machinery Co, компания по производству и продаже чипов Shenzhen Jinduobang Technology Co, занимающаяся разработкой программного и аппаратного обеспечения, интеграцией компьютерных систем Shenzhen Royo Technology Co, фирма, выпускающая детали для медоборудования, аэрокосмической промышленности, автомобилестроения Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co, а также Central Asia Silk Road International Trade.
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
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