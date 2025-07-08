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Зеленский ввел санкции против пяти компаний из Китая - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Зеленский ввел санкции против пяти компаний из Китая
Зеленский ввел санкции против пяти компаний из Китая - 08.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский ввел санкции против пяти компаний из Китая
Владимир Зеленский ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против пяти компаний из Китая. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T15:31+0300
2025-07-08T15:31+0300
энергетика
общество
украина
китай
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против пяти компаний из Китая. Текст указа опубликован на сайте офиса Зеленского во вторник. В перечне компаний производитель и экспортер металлообрабатывающего оборудования NINGBO BLIN Machinery Co, компания по производству и продаже чипов Shenzhen Jinduobang Technology Co, занимающаяся разработкой программного и аппаратного обеспечения, интеграцией компьютерных систем Shenzhen Royo Technology Co, фирма, выпускающая детали для медоборудования, аэрокосмической промышленности, автомобилестроения Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co, а также Central Asia Silk Road International Trade. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
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общество , украина, китай, владимир зеленский
Энергетика, Общество , УКРАИНА, КИТАЙ, Владимир Зеленский
15:31 08.07.2025
 
Зеленский ввел санкции против пяти компаний из Китая

Зеленский подписал указ о введении санкций против пяти компаний из Китая

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против пяти компаний из Китая.
Текст указа опубликован на сайте офиса Зеленского во вторник. В перечне компаний производитель и экспортер металлообрабатывающего оборудования NINGBO BLIN Machinery Co, компания по производству и продаже чипов Shenzhen Jinduobang Technology Co, занимающаяся разработкой программного и аппаратного обеспечения, интеграцией компьютерных систем Shenzhen Royo Technology Co, фирма, выпускающая детали для медоборудования, аэрокосмической промышленности, автомобилестроения Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co, а также Central Asia Silk Road International Trade.
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
Турпоток из России в Китай в I квартале вырос на 20%
13:24
 
ЭнергетикаОбществоУКРАИНАКИТАЙВладимир Зеленский
 
 
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