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В Китае призвали укреплять промышленное сотрудничество с Россией
В Китае призвали укреплять промышленное сотрудничество с Россией - 08.07.2025, ПРАЙМ
В Китае призвали укреплять промышленное сотрудничество с Россией
Китаю и России необходимо укреплять промышленное сотрудничество в условиях глобальных изменений для противостояния современным вызовам, заявил представитель... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T12:30+0300
2025-07-08T12:30+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Китаю и России необходимо укреплять промышленное сотрудничество в условиях глобальных изменений для противостояния современным вызовам, заявил представитель министерства промышленности и информатизации КНР Се Шаофэн на полях выставки "Иннопром". "Современный мир вступил в эпоху бурных изменений. Сложная многосторонняя ситуация оказывает влияние на производителей из разных стран. В этих условиях нам (России и Китаю - ред.) необходимо еще больше укреплять сотрудничество, формировать консенсус по вопросам развития. Это позволит совместно противостоять рискам и вызовам, а также идти по пути комплексной модернизации", - сказал Се Шаофэн. Он подчеркнул, что результаты промышленного сотрудничества между Пекином и Москвой непрерывно приумножаются. "Китай готов продолжать взаимовыгодное сотрудничество с Россией, способствуя совместному процветанию и прогрессу обеих стран, а также вносить вклад в здоровое развитие мировой экономики", - добавил Се Шаофэн. Он отметил, что инновационное промышленное сотрудничество между двумя странами придаст импульс развитию мировой индустрии. Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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общество , китай, пекин, москва, иннопром
Экономика, Общество , КИТАЙ, Пекин, МОСКВА, Иннопром
В Китае призвали укреплять промышленное сотрудничество с Россией
Китай считает необходимым промышленное сотрудничество с Россией
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Китаю и России необходимо укреплять промышленное сотрудничество в условиях глобальных изменений для противостояния современным вызовам, заявил представитель министерства промышленности и информатизации КНР Се Шаофэн на полях выставки "Иннопром".
"Современный мир вступил в эпоху бурных изменений. Сложная многосторонняя ситуация оказывает влияние на производителей из разных стран. В этих условиях нам (России и Китаю - ред.) необходимо еще больше укреплять сотрудничество, формировать консенсус по вопросам развития. Это позволит совместно противостоять рискам и вызовам, а также идти по пути комплексной модернизации", - сказал Се Шаофэн.
Он подчеркнул, что результаты промышленного сотрудничества между Пекином и Москвой непрерывно приумножаются.
"Китай готов продолжать взаимовыгодное сотрудничество с Россией, способствуя совместному процветанию и прогрессу обеих стран, а также вносить вклад в здоровое развитие мировой экономики", - добавил Се Шаофэн.
Он отметил, что инновационное промышленное сотрудничество между двумя странами придаст импульс развитию мировой индустрии.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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