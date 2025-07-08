Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае призвали укреплять промышленное сотрудничество с Россией - 08.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250708/sotrudnichestvo-859283218.html
В Китае призвали укреплять промышленное сотрудничество с Россией
В Китае призвали укреплять промышленное сотрудничество с Россией - 08.07.2025, ПРАЙМ
В Китае призвали укреплять промышленное сотрудничество с Россией
Китаю и России необходимо укреплять промышленное сотрудничество в условиях глобальных изменений для противостояния современным вызовам, заявил представитель... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T12:30+0300
2025-07-08T12:30+0300
экономика
общество
китай
пекин
москва
иннопром
https://cdnn.1prime.ru/img/76181/73/761817388_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_be4f816654cf3f3fc70574599db02cf7.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Китаю и России необходимо укреплять промышленное сотрудничество в условиях глобальных изменений для противостояния современным вызовам, заявил представитель министерства промышленности и информатизации КНР Се Шаофэн на полях выставки "Иннопром". "Современный мир вступил в эпоху бурных изменений. Сложная многосторонняя ситуация оказывает влияние на производителей из разных стран. В этих условиях нам (России и Китаю - ред.) необходимо еще больше укреплять сотрудничество, формировать консенсус по вопросам развития. Это позволит совместно противостоять рискам и вызовам, а также идти по пути комплексной модернизации", - сказал Се Шаофэн. Он подчеркнул, что результаты промышленного сотрудничества между Пекином и Москвой непрерывно приумножаются. "Китай готов продолжать взаимовыгодное сотрудничество с Россией, способствуя совместному процветанию и прогрессу обеих стран, а также вносить вклад в здоровое развитие мировой экономики", - добавил Се Шаофэн. Он отметил, что инновационное промышленное сотрудничество между двумя странами придаст импульс развитию мировой индустрии. Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
https://1prime.ru/20250708/gruzdev-859272314.html
китай
пекин
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76181/73/761817388_74:0:525:338_1920x0_80_0_0_dcc277b64aa3e69cc0a8a068c7ce175c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , китай, пекин, москва, иннопром
Экономика, Общество , КИТАЙ, Пекин, МОСКВА, Иннопром
12:30 08.07.2025
 
В Китае призвали укреплять промышленное сотрудничество с Россией

Китай считает необходимым промышленное сотрудничество с Россией

© Коллаж РИА Новости" Россия - Китай
 Россия - Китай - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© Коллаж РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Китаю и России необходимо укреплять промышленное сотрудничество в условиях глобальных изменений для противостояния современным вызовам, заявил представитель министерства промышленности и информатизации КНР Се Шаофэн на полях выставки "Иннопром".
"Современный мир вступил в эпоху бурных изменений. Сложная многосторонняя ситуация оказывает влияние на производителей из разных стран. В этих условиях нам (России и Китаю - ред.) необходимо еще больше укреплять сотрудничество, формировать консенсус по вопросам развития. Это позволит совместно противостоять рискам и вызовам, а также идти по пути комплексной модернизации", - сказал Се Шаофэн.
Он подчеркнул, что результаты промышленного сотрудничества между Пекином и Москвой непрерывно приумножаются.
"Китай готов продолжать взаимовыгодное сотрудничество с Россией, способствуя совместному процветанию и прогрессу обеих стран, а также вносить вклад в здоровое развитие мировой экономики", - добавил Се Шаофэн.
Он отметил, что инновационное промышленное сотрудничество между двумя странами придаст импульс развитию мировой индустрии.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
В Минпромторге объяснили снижение товарооборота между Россией и Китаем
08:40
 
ЭкономикаОбществоКИТАЙПекинМОСКВАИннопром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала