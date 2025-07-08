https://1prime.ru/20250708/sotrudnichestvo-859283218.html

В Китае призвали укреплять промышленное сотрудничество с Россией

В Китае призвали укреплять промышленное сотрудничество с Россией - 08.07.2025, ПРАЙМ

В Китае призвали укреплять промышленное сотрудничество с Россией

Китаю и России необходимо укреплять промышленное сотрудничество в условиях глобальных изменений для противостояния современным вызовам, заявил представитель... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T12:30+0300

2025-07-08T12:30+0300

2025-07-08T12:30+0300

экономика

общество

китай

пекин

москва

иннопром

https://cdnn.1prime.ru/img/76181/73/761817388_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_be4f816654cf3f3fc70574599db02cf7.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Китаю и России необходимо укреплять промышленное сотрудничество в условиях глобальных изменений для противостояния современным вызовам, заявил представитель министерства промышленности и информатизации КНР Се Шаофэн на полях выставки "Иннопром". "Современный мир вступил в эпоху бурных изменений. Сложная многосторонняя ситуация оказывает влияние на производителей из разных стран. В этих условиях нам (России и Китаю - ред.) необходимо еще больше укреплять сотрудничество, формировать консенсус по вопросам развития. Это позволит совместно противостоять рискам и вызовам, а также идти по пути комплексной модернизации", - сказал Се Шаофэн. Он подчеркнул, что результаты промышленного сотрудничества между Пекином и Москвой непрерывно приумножаются. "Китай готов продолжать взаимовыгодное сотрудничество с Россией, способствуя совместному процветанию и прогрессу обеих стран, а также вносить вклад в здоровое развитие мировой экономики", - добавил Се Шаофэн. Он отметил, что инновационное промышленное сотрудничество между двумя странами придаст импульс развитию мировой индустрии. Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.

https://1prime.ru/20250708/gruzdev-859272314.html

китай

пекин

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , китай, пекин, москва, иннопром