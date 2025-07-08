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Россияне стали чаще интересоваться летними активными видами спорта

Россияне стали чаще интересоваться летними активными видами спорта - 08.07.2025, ПРАЙМ

Россияне стали чаще интересоваться летними активными видами спорта

Востребованность тренеров и спортивных инструкторов растет с наступлением летнего сезона: люди стремятся поддерживать хорошую физическую форму и активнее... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T08:00+0300

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эксклюзив

россия

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Востребованность тренеров и спортивных инструкторов растет с наступлением летнего сезона: люди стремятся поддерживать хорошую физическую форму и активнее посещают тренировки. Авито Работа и Авито Услуги провели совместное исследование и изучили спрос на спортивные услуги, а также спрос на тренеров со стороны работодателей.Согласно данным сервиса Авито Услуги, в 2025 году россияне стали чаще интересоваться летними активными видами спорта. На первом месте по росту популярности — волейбол. Спрос на обучение этой командной игре к июню увеличился почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. При этом волейбол остается одним из самых доступных видов спорта: средняя стоимость одного занятия составляет от 750 рублей.На втором месте — серфинг. Интерес к частным и групповым занятиям по покорению волн вырос на 24%. Примечательно, что при росте спроса средняя цена одного урока снизилась на 10% — с 3 000 до 2 700 рублей.Третье место занимает плавание. Обучение этому виду спорта ищут на 18% чаще, чем год назад. Средняя стоимость тренировки составляет в среднем от 1 200 рублей.Также растет интерес к другим видам физической активности на свежем воздухе. Спрос на уроки по катанию на роликовых коньках увеличился на 18%, при средней стоимости занятия от 1 000 рублей. Незначительный, но стабильный рост (+3%) показали и услуги тренеров по верховой езде. Одно занятие обходится в среднем от 1 500 рублей.При этом работодатели также стали активнее искать тренеров: по данным Авито Работы, к июню 2025 года спрос на тренеров по плаванию вырос на 43%. Средняя зарплата таких специалистов достигла 70 000 руб./мес.Аналитики платформы также подготовили подборку актуальных вакансий для тренеров по разным видам спорта по всей Росиии.● Тренер по SUP-серфингуВ Москве ищут тренера по SUP-серфингу. В обязанности входит выдача оборудования в прокат с инструктажем, проведение индивидуальных и групповых занятий, организация SUP-туров. Среднее зарплатное предложение составляет от 50 000 до 120 000 руб/мес и формируется по сдельной системе, зависящей от выручки, количества занятий, туров и дежурств.● Тренер по падел-теннисуВ Воронеже ищу тренера по падел-теннису. Исполнителю предоставляется обучение и специальная униформа. В обязанности входит проведение индивидуальных и групповых тренировок для взрослых, а также составление графика занятий. Среднее зарплатное предложение стартует от 50 000 руб/мес и формируется из оклада и сдельной части, зависящей от количества проведенных тренировок.● Инструктор верховой ездыКонноспортивный клуб в Санкт-Петербурге приглашает инструктора для обучения верховой езде детей и взрослых.Среднее зарплатное предложение составляет от 80 000 до 100 000 руб/мес при полной занятости с фиксированным графиком (6/1). Клуб предоставляет обучение, скидки и зоны отдыха. Для иногородних кандидатов рассматривается возможность предоставления жилья на первое время.● Тренер по BMX, скейтбордуВ Челябинске спортивная школа приглашает наставников по BMX, скейтборду и другим экстремальным дисциплинам для работы с детьми и взрослыми от 2 до 18 лет. Опыт работы и образование не требуются — предоставляется обучение и экипировка. Среднее зарплатное предложение составляет от 40 000 до 65 000 руб/мес с выплатами дважды в месяц.● Тренер по роликам и велосипедуТренер по роликам и велосипеду требуется в спортивном клубе в Смоленске. Среднее зарплатное предложение начинается от 45 000 руб/мес, выплачивается дважды в месяц. Работа включает обучение детей езде на велосипеде и роликовых коньках и проводится на условиях частичной занятости с гибким графиком (5 дней в неделю по 8 часов). Опыт работы не обязателен, предоставляется униформа.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, россия, авито