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В США назвали создание новой партии сложнее, чем отправить человека на Марс

В США назвали создание новой партии сложнее, чем отправить человека на Марс - 08.07.2025, ПРАЙМ

В США назвали создание новой партии сложнее, чем отправить человека на Марс

Создать новую политическую партию в США, которая могла бы составить конкуренцию демократам и республиканцам, может быть сложнее, чем отправить человека на Марс, | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T00:20+0300

2025-07-08T00:20+0300

2025-07-08T00:20+0300

общество

сша

дональд трамп

new york times

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Создать новую политическую партию в США, которая могла бы составить конкуренцию демократам и республиканцам, может быть сложнее, чем отправить человека на Марс, заявила американская газета New York Times на фоне объявления миллиардером Илоном Маском о создании новой партии. В субботу Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, на следующий день он официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек". "Создание новой жизнеспособной политической партии, которая конкурировала бы с демократами и республиканцами, невероятно сложное и дорогое. Нет ничего удивительного в том, что этого еще не было сделано. Учредить новую национальную политическую партию в США может оказаться сложнее, чем отправить человека на Марс", - утверждает New York Times. Газета отмечает, что усилия по достижению межпланетных достижений продвигались в течение последних 20 лет, однако при этом последние десятилетия существования США ознаменованы многочисленными неудачными попытками разрушения двухпартийной системы. В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".

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общество , сша, дональд трамп, new york times