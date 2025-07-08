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В США назвали создание новой партии сложнее, чем отправить человека на Марс
В США назвали создание новой партии сложнее, чем отправить человека на Марс - 08.07.2025, ПРАЙМ
В США назвали создание новой партии сложнее, чем отправить человека на Марс
Создать новую политическую партию в США, которая могла бы составить конкуренцию демократам и республиканцам, может быть сложнее, чем отправить человека на Марс, | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T00:20+0300
2025-07-08T00:20+0300
2025-07-08T00:20+0300
общество
сша
дональд трамп
new york times
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Создать новую политическую партию в США, которая могла бы составить конкуренцию демократам и республиканцам, может быть сложнее, чем отправить человека на Марс, заявила американская газета New York Times на фоне объявления миллиардером Илоном Маском о создании новой партии.
В субботу Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, на следующий день он официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек".
"Создание новой жизнеспособной политической партии, которая конкурировала бы с демократами и республиканцами, невероятно сложное и дорогое. Нет ничего удивительного в том, что этого еще не было сделано. Учредить новую национальную политическую партию в США может оказаться сложнее, чем отправить человека на Марс", - утверждает New York Times.
Газета отмечает, что усилия по достижению межпланетных достижений продвигались в течение последних 20 лет, однако при этом последние десятилетия существования США ознаменованы многочисленными неудачными попытками разрушения двухпартийной системы.
В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
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общество , сша, дональд трамп, new york times
Общество , США, Дональд Трамп, New York Times
В США назвали создание новой партии сложнее, чем отправить человека на Марс
N T: создать новую партию в США сложнее, чем отправить человека на Марс
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Создать новую политическую партию в США, которая могла бы составить конкуренцию демократам и республиканцам, может быть сложнее, чем отправить человека на Марс, заявила американская газета New York Times на фоне объявления миллиардером Илоном Маском о создании новой партии.
В субботу Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, на следующий день он официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек".
"Создание новой жизнеспособной политической партии, которая конкурировала бы с демократами и республиканцами, невероятно сложное и дорогое. Нет ничего удивительного в том, что этого еще не было сделано. Учредить новую национальную политическую партию в США может оказаться сложнее, чем отправить человека на Марс", - утверждает New York Times.
Газета отмечает, что усилия по достижению межпланетных достижений продвигались в течение последних 20 лет, однако при этом последние десятилетия существования США ознаменованы многочисленными неудачными попытками разрушения двухпартийной системы.
В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".