https://1prime.ru/20250708/ssha-859269854.html

Экономист: введение США пошлин на энергоносители ударит по США

Экономист: введение США пошлин на энергоносители ударит по США - 08.07.2025, ПРАЙМ

Экономист: введение США пошлин на энергоносители ударит по США

Введение США в рамках антироссийской санкционной политики 500-процентных пошлин на товары из стран, импортирующих энергоносители из России, нанесло бы тяжелый... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T07:32+0300

2025-07-08T07:32+0300

2025-07-08T07:32+0300

общество

сша

рф

запад

линдси грэм

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859269854.jpg?1751949133

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июл - ПРАЙМ. Введение США в рамках антироссийской санкционной политики 500-процентных пошлин на товары из стран, импортирующих энергоносители из России, нанесло бы тяжелый удар по жителям Штатов и американскому бизнесу, предупредил в разговоре с РИА Новости экс-исполнительный директор в Международном валютном фонде, бывший вице-президент Нового банка развития, бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший. "США необходимо торговать со многими странами, и безразборчивое использование пошлин ударит именно по американским потребителям и производителям, которые выступят против таких мер", - считает собеседник. Он добавил, что эти обсуждаемые в США меры показывают черту, характерную для Запада, - склонность к давлению на другие государства при преследовании своей политики. "Американская империя становится опаснее, потому что чувствует свой упадок, который не хочет принимать", - сказал также экономист. Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

сша

рф

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, рф, запад, линдси грэм