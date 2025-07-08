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Экономист: введение США пошлин на энергоносители ударит по США - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Экономист: введение США пошлин на энергоносители ударит по США
Экономист: введение США пошлин на энергоносители ударит по США - 08.07.2025, ПРАЙМ
Экономист: введение США пошлин на энергоносители ударит по США
Введение США в рамках антироссийской санкционной политики 500-процентных пошлин на товары из стран, импортирующих энергоносители из России, нанесло бы тяжелый... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T07:32+0300
2025-07-08T07:32+0300
общество
сша
рф
запад
линдси грэм
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июл - ПРАЙМ. Введение США в рамках антироссийской санкционной политики 500-процентных пошлин на товары из стран, импортирующих энергоносители из России, нанесло бы тяжелый удар по жителям Штатов и американскому бизнесу, предупредил в разговоре с РИА Новости экс-исполнительный директор в Международном валютном фонде, бывший вице-президент Нового банка развития, бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший. "США необходимо торговать со многими странами, и безразборчивое использование пошлин ударит именно по американским потребителям и производителям, которые выступят против таких мер", - считает собеседник. Он добавил, что эти обсуждаемые в США меры показывают черту, характерную для Запада, - склонность к давлению на другие государства при преследовании своей политики. "Американская империя становится опаснее, потому что чувствует свой упадок, который не хочет принимать", - сказал также экономист. Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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40
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40
общество , сша, рф, запад, линдси грэм
Общество , США, РФ, ЗАПАД, Линдси Грэм
07:32 08.07.2025
 
Экономист: введение США пошлин на энергоносители ударит по США

Экономист Батиста: введение США 500-процентных пошлин на энергоносители ударит по США

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июл - ПРАЙМ. Введение США в рамках антироссийской санкционной политики 500-процентных пошлин на товары из стран, импортирующих энергоносители из России, нанесло бы тяжелый удар по жителям Штатов и американскому бизнесу, предупредил в разговоре с РИА Новости экс-исполнительный директор в Международном валютном фонде, бывший вице-президент Нового банка развития, бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший.
"США необходимо торговать со многими странами, и безразборчивое использование пошлин ударит именно по американским потребителям и производителям, которые выступят против таких мер", - считает собеседник.
Он добавил, что эти обсуждаемые в США меры показывают черту, характерную для Запада, - склонность к давлению на другие государства при преследовании своей политики.
"Американская империя становится опаснее, потому что чувствует свой упадок, который не хочет принимать", - сказал также экономист.
Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.
Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
ОбществоСШАРФЗАПАДЛиндси Грэм
 
 
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