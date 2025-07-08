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США сообщили о планах возобновить поставки оружия Украине - 08.07.2025, ПРАЙМ
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США сообщили о планах возобновить поставки оружия Украине
США сообщили о планах возобновить поставки оружия Украине - 08.07.2025, ПРАЙМ
США сообщили о планах возобновить поставки оружия Украине
Пентагон подтвердил, что по указанию президента США Дональда Трампа направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение", следует из заявления... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T08:06+0300
2025-07-08T08:06+0300
вооружения
украина
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Пентагон подтвердил, что по указанию президента США Дональда Трампа направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение", следует из заявления официального представителя Пентагона Шона Парнелла. "По указанию президента Трампа министерство обороны направляет дополнительные оборонительные вооружения Украине, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира и прекращением убийств", - говорится в заявлении на сайте минобороны США. Трамп ранее пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах.
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украина, сша, дональд трамп
Вооружения, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
08:06 08.07.2025
 
США сообщили о планах возобновить поставки оружия Украине

Пентагон подтвердил, что направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение"

© CC BY 2.0 / gregwest98Пентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© CC BY 2.0 / gregwest98
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Пентагон подтвердил, что по указанию президента США Дональда Трампа направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение", следует из заявления официального представителя Пентагона Шона Парнелла.
"По указанию президента Трампа министерство обороны направляет дополнительные оборонительные вооружения Украине, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира и прекращением убийств", - говорится в заявлении на сайте минобороны США.
Трамп ранее пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах.
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ВооруженияУКРАИНАСШАДональд Трамп
 
 
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