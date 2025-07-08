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"Мы не готовы". В США забеспокоились из-за единства в России
"Мы не готовы". В США забеспокоились из-за единства в России - 08.07.2025, ПРАЙМ
"Мы не готовы". В США забеспокоились из-за единства в России
Западные страны понимают свою неготовность к противостоянию с Россией на фоне прошедшего форума Народного фронта "Все для победы". Такое заявление на YouTube... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T08:30+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Западные страны понимают свою неготовность к противостоянию с Россией на фоне прошедшего форума Народного фронта "Все для победы". Такое заявление на YouTube сделал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.“Итак, здесь есть проблема, и это мы. Готовы ли мы на самом деле к большой войне? <…> Мы не готовы”, — подчеркнул эксперт.Макгрегор заметил, чтобы оценить готовность Соединенных Штатов, необходимо оценить состояние их экономики, которая не отличается высокими показателями роста. В России же картина совершенно иная, резюмировал эксперт.Форум Народного фронта "Все для победы" состоялся 6 июля в Национальном центре "Россия" в Москве.
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сша, россия
"Мы не готовы". В США забеспокоились из-за единства в России
Макгрегор: на Западе осознают неготовность к противостоянию с Россией
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ.
Западные страны понимают свою неготовность к противостоянию с Россией на фоне прошедшего форума Народного фронта "Все для победы". Такое заявление на YouTube
сделал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
“Итак, здесь есть проблема, и это мы. Готовы ли мы на самом деле к большой войне? <…> Мы не готовы”, — подчеркнул эксперт.
Макгрегор заметил, чтобы оценить готовность Соединенных Штатов, необходимо оценить состояние их экономики, которая не отличается высокими показателями роста. В России же картина совершенно иная, резюмировал эксперт.
Форум Народного фронта "Все для победы" состоялся 6 июля в Национальном центре "Россия" в Москве.
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