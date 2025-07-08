https://1prime.ru/20250708/ssha-859271685.html

"Мы не готовы". В США забеспокоились из-за единства в России

"Мы не готовы". В США забеспокоились из-за единства в России - 08.07.2025, ПРАЙМ

"Мы не готовы". В США забеспокоились из-за единства в России

Западные страны понимают свою неготовность к противостоянию с Россией на фоне прошедшего форума Народного фронта "Все для победы". Такое заявление на YouTube... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T08:30+0300

2025-07-08T08:30+0300

2025-07-08T08:30+0300

политика

сша

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Западные страны понимают свою неготовность к противостоянию с Россией на фоне прошедшего форума Народного фронта "Все для победы". Такое заявление на YouTube сделал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.“Итак, здесь есть проблема, и это мы. Готовы ли мы на самом деле к большой войне? <…> Мы не готовы”, — подчеркнул эксперт.Макгрегор заметил, чтобы оценить готовность Соединенных Штатов, необходимо оценить состояние их экономики, которая не отличается высокими показателями роста. В России же картина совершенно иная, резюмировал эксперт.Форум Народного фронта "Все для победы" состоялся 6 июля в Национальном центре "Россия" в Москве.

https://1prime.ru/20250708/zelenskiy-859271455.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия