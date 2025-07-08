Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мы не готовы". В США забеспокоились из-за единства в России - 08.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250708/ssha-859271685.html
"Мы не готовы". В США забеспокоились из-за единства в России
"Мы не готовы". В США забеспокоились из-за единства в России - 08.07.2025, ПРАЙМ
"Мы не готовы". В США забеспокоились из-за единства в России
Западные страны понимают свою неготовность к противостоянию с Россией на фоне прошедшего форума Народного фронта "Все для победы". Такое заявление на YouTube... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T08:30+0300
2025-07-08T08:30+0300
политика
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Западные страны понимают свою неготовность к противостоянию с Россией на фоне прошедшего форума Народного фронта "Все для победы". Такое заявление на YouTube сделал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.“Итак, здесь есть проблема, и это мы. Готовы ли мы на самом деле к большой войне? &lt;…&gt; Мы не готовы”, — подчеркнул эксперт.Макгрегор заметил, чтобы оценить готовность Соединенных Штатов, необходимо оценить состояние их экономики, которая не отличается высокими показателями роста. В России же картина совершенно иная, резюмировал эксперт.Форум Народного фронта "Все для победы" состоялся 6 июля в Национальном центре "Россия" в Москве.
https://1prime.ru/20250708/zelenskiy-859271455.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия
Политика, США, РОССИЯ
08:30 08.07.2025
 
"Мы не готовы". В США забеспокоились из-за единства в России

Макгрегор: на Западе осознают неготовность к противостоянию с Россией

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Западные страны понимают свою неготовность к противостоянию с Россией на фоне прошедшего форума Народного фронта "Все для победы". Такое заявление на YouTube сделал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
“Итак, здесь есть проблема, и это мы. Готовы ли мы на самом деле к большой войне? <…> Мы не готовы”, — подчеркнул эксперт.
Макгрегор заметил, чтобы оценить готовность Соединенных Штатов, необходимо оценить состояние их экономики, которая не отличается высокими показателями роста. В России же картина совершенно иная, резюмировал эксперт.
Форум Народного фронта "Все для победы" состоялся 6 июля в Национальном центре "Россия" в Москве.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
"Готовы пожертвовать". План Зеленского вызвал ужас в США
08:22
 
ПолитикаСШАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала