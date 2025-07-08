https://1prime.ru/20250708/ssha-859296748.html

США запустят в июле военные спутники в рамках секретной миссии, пишут СМИ

США запустят в июле военные спутники в рамках секретной миссии, пишут СМИ - 08.07.2025, ПРАЙМ

США запустят в июле военные спутники в рамках секретной миссии, пишут СМИ

Космические силы США в июле намерены провести запуск ракеты с экспериментальными военными спутниками на борту в рамках миссии USSF-106, сообщает... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T16:41+0300

2025-07-08T16:41+0300

2025-07-08T16:41+0300

сша

технологии

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Космические силы США в июле намерены провести запуск ракеты с экспериментальными военными спутниками на борту в рамках миссии USSF-106, сообщает специализированный портал Next Spaceflight. Как отмечает портал, в числе полезной нагрузки числится навигационный аппарат NTS-3 (Navigation Technology Satellite 3) - экспериментальный спутник с возможностью изменения сигнала прямо на орбите. Он предназначен для повышения устойчивости к помехам, защиты от подмены координат и тестирования новых технологий связи, уточняет портал. "NTS-3 будет размещен в задней части полезной нагрузки в рамках миссии USSF-106... Время запуска: конец июля", - говорится в сообщении портала. По данным портала, NTS-3 станет частью секретной миссии. Остальные полезные нагрузки не раскрываются. По информации портала, запуск планируется с площадки SLC-41 на мысе Канаверал во Флориде при помощи ракеты Vulcan VC4S, что станет ее первым применением в рамках программы космических сил по запускам в космос в интересах безопасности (NSSL).

https://1prime.ru/20250708/smi-859286280.html

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сша, технологии