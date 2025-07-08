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Фондовые индексы США открыли торги в основном снижением

Фондовые индексы США открыли торги в основном снижением - 08.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США открыли торги в основном снижением

Фондовые индексы США в основном снижаются на открытии торгов во вторник на неопределенности в мировой торговле, следует из данных торгов и комментариев... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T16:51+0300

2025-07-08T16:51+0300

2025-07-08T16:51+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США в основном снижаются на открытии торгов во вторник на неопределенности в мировой торговле, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 16.39 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,18% - до 44 327,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite поднимался на 0,14%, до 20 440,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - снижался на 0,01%, до 6 229,34 пункта. Рынки могут оценивать решение президента США Дональда Трампа продлить временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года. Как поясняется в указе главы Белого дома, данное решение принято на основании дополнительной информации и рекомендаций различных высокопоставленных должностных лиц, включая сведения о ходе переговоров с торговыми партнерами Вашингтона. Отмечается, что продление паузы не затрагивает Китай. По мнению аналитиков, американский фондовый рынок находится под воздействием "тарифного шока", который влияет на доходность компаний и определяет текущую траекторию фондовых индексов Уолл-стрит. Как отметил руководитель отдела исследований глобального распределения активов в Goldman Sachs Кристиан Мюллер-Глиссманн (Christian Mueller-Glissmann), заявление которого цитирует газета Financial Times, участники рынка "всегда ищут маржу", и если трейдеры наблюдают "какие-либо признаки того, что доходность капитала снижается из-за какого-то разового тарифного шока, это, безусловно, повод для беспокойства". При этом эксперты полагают, что многие инвесторы уже привыкли к угрозам Трампа о пошлинах и ожидают вместе с тем роста индексов Уолл-стрит благодаря технологическому сектору. Так, стратеги Citi, мнение которых приводит Financial Times, прогнозируют среднегодовой рост прибыли для индекса S&P 500 на уровне 4,5%, половина которого может прийтись на акции компаний "великолепной семерки" с крупной капитализацией.

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сша, вашингтон, китай, дональд трамп, financial times, dow jones, goldman sachs, nasdaq composite