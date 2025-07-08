Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США открыли торги в основном снижением - 08.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250708/ssha-859297435.html
Фондовые индексы США открыли торги в основном снижением
Фондовые индексы США открыли торги в основном снижением - 08.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США открыли торги в основном снижением
Фондовые индексы США в основном снижаются на открытии торгов во вторник на неопределенности в мировой торговле, следует из данных торгов и комментариев... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T16:51+0300
2025-07-08T16:51+0300
экономика
сша
вашингтон
китай
дональд трамп
financial times
dow jones
goldman sachs
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/62/827856266_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_57a000846e2a72506c05bb77fe1ad60c.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США в основном снижаются на открытии торгов во вторник на неопределенности в мировой торговле, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 16.39 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,18% - до 44 327,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite поднимался на 0,14%, до 20 440,48 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - снижался на 0,01%, до 6 229,34 пункта. Рынки могут оценивать решение президента США Дональда Трампа продлить временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года. Как поясняется в указе главы Белого дома, данное решение принято на основании дополнительной информации и рекомендаций различных высокопоставленных должностных лиц, включая сведения о ходе переговоров с торговыми партнерами Вашингтона. Отмечается, что продление паузы не затрагивает Китай. По мнению аналитиков, американский фондовый рынок находится под воздействием "тарифного шока", который влияет на доходность компаний и определяет текущую траекторию фондовых индексов Уолл-стрит. Как отметил руководитель отдела исследований глобального распределения активов в Goldman Sachs Кристиан Мюллер-Глиссманн (Christian Mueller-Glissmann), заявление которого цитирует газета Financial Times, участники рынка "всегда ищут маржу", и если трейдеры наблюдают "какие-либо признаки того, что доходность капитала снижается из-за какого-то разового тарифного шока, это, безусловно, повод для беспокойства". При этом эксперты полагают, что многие инвесторы уже привыкли к угрозам Трампа о пошлинах и ожидают вместе с тем роста индексов Уолл-стрит благодаря технологическому сектору. Так, стратеги Citi, мнение которых приводит Financial Times, прогнозируют среднегодовой рост прибыли для индекса S&amp;P 500 на уровне 4,5%, половина которого может прийтись на акции компаний "великолепной семерки" с крупной капитализацией.
https://1prime.ru/20250708/indeksy--859286687.html
сша
вашингтон
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/62/827856266_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_b1a1da66eec6852d7660b5de736784f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, вашингтон, китай, дональд трамп, financial times, dow jones, goldman sachs, nasdaq composite
Экономика, США, ВАШИНГТОН, КИТАЙ, Дональд Трамп, Financial Times, Dow Jones, Goldman Sachs, Nasdaq Composite
16:51 08.07.2025
 
Фондовые индексы США открыли торги в основном снижением

Фондовые индексы США открыли торги в основном снижением на рыночной неопределенности

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США в основном снижаются на открытии торгов во вторник на неопределенности в мировой торговле, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
По состоянию на 16.39 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,18% - до 44 327,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite поднимался на 0,14%, до 20 440,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - снижался на 0,01%, до 6 229,34 пункта.
Рынки могут оценивать решение президента США Дональда Трампа продлить временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года.
Как поясняется в указе главы Белого дома, данное решение принято на основании дополнительной информации и рекомендаций различных высокопоставленных должностных лиц, включая сведения о ходе переговоров с торговыми партнерами Вашингтона. Отмечается, что продление паузы не затрагивает Китай.
По мнению аналитиков, американский фондовый рынок находится под воздействием "тарифного шока", который влияет на доходность компаний и определяет текущую траекторию фондовых индексов Уолл-стрит.
Как отметил руководитель отдела исследований глобального распределения активов в Goldman Sachs Кристиан Мюллер-Глиссманн (Christian Mueller-Glissmann), заявление которого цитирует газета Financial Times, участники рынка "всегда ищут маржу", и если трейдеры наблюдают "какие-либо признаки того, что доходность капитала снижается из-за какого-то разового тарифного шока, это, безусловно, повод для беспокойства".
При этом эксперты полагают, что многие инвесторы уже привыкли к угрозам Трампа о пошлинах и ожидают вместе с тем роста индексов Уолл-стрит благодаря технологическому сектору.
Так, стратеги Citi, мнение которых приводит Financial Times, прогнозируют среднегодовой рост прибыли для индекса S&P 500 на уровне 4,5%, половина которого может прийтись на акции компаний "великолепной семерки" с крупной капитализацией.
%Биржа - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
Фондовые индексы Европы растут вокруг возможной торговой сделки ЕС и США
13:21
 
ЭкономикаСШАВАШИНГТОНКИТАЙДональд ТрампFinancial TimesDow JonesGoldman SachsNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала