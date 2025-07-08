Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Идет ко дну". Экс-аналитик ЦРУ сделал мрачное заявление по Украине - 08.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250708/ssha-859298681.html
"Идет ко дну". Экс-аналитик ЦРУ сделал мрачное заявление по Украине
"Идет ко дну". Экс-аналитик ЦРУ сделал мрачное заявление по Украине - 08.07.2025, ПРАЙМ
"Идет ко дну". Экс-аналитик ЦРУ сделал мрачное заявление по Украине
Украина находится в тяжелом положении, и худшее, что могут сделать в данном случае США, — это продолжать внушать Киеву ложные надежды на победу. Об этом заявил... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T17:21+0300
2025-07-08T17:21+0300
политика
украина
сша
дмитрий песков
владимир путин
цру
youtube
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Украина находится в тяжелом положении, и худшее, что могут сделать в данном случае США, — это продолжать внушать Киеву ложные надежды на победу. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн "Украинцы были очень расстроены результатами саммита НАТО. Теперь у них еще один повод есть — своего рода эмбарго, или приостановка поставок на американское вооружение. То есть Украина идет ко дну &lt;…&gt; Худшее, что мы сейчас можем для них сделать, это снова дать им ложную надежду на победу", — сказал он в интервью на YouTube.Аналитик также выразил мнение, что настало время для завершения конфликта. Он отметил, что сейчас существуют благоприятные условия для начала переговоров. МакГоверн указал на то, что Россия заинтересована в сотрудничестве с США для достижения надежного соглашения, чтобы избежать повторения украинских событий в будущем.Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Киевом, подчеркнув открытость к диалогу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в данный момент ведется согласование сроков для следующего раунда переговоров, добавив, что Россия не заинтересована в затягивании переговорного процесса.
https://1prime.ru/20250708/medvedev-859278682.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, цру, youtube, нато
Политика, УКРАИНА, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ЦРУ, YouTube, НАТО
17:21 08.07.2025
 
"Идет ко дну". Экс-аналитик ЦРУ сделал мрачное заявление по Украине

Аналитик МакГоверн: США дают Украине лишь ложные надежды на победу

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Украина находится в тяжелом положении, и худшее, что могут сделать в данном случае США, — это продолжать внушать Киеву ложные надежды на победу. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн
"Украинцы были очень расстроены результатами саммита НАТО. Теперь у них еще один повод есть — своего рода эмбарго, или приостановка поставок на американское вооружение. То есть Украина идет ко дну <…> Худшее, что мы сейчас можем для них сделать, это снова дать им ложную надежду на победу", — сказал он в интервью на YouTube.
Аналитик также выразил мнение, что настало время для завершения конфликта. Он отметил, что сейчас существуют благоприятные условия для начала переговоров. МакГоверн указал на то, что Россия заинтересована в сотрудничестве с США для достижения надежного соглашения, чтобы избежать повторения украинских событий в будущем.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Киевом, подчеркнув открытость к диалогу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в данный момент ведется согласование сроков для следующего раунда переговоров, добавив, что Россия не заинтересована в затягивании переговорного процесса.
% Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
Медведев высказался о риторике Трампа в отношении России и Украины
10:41
 
ПолитикаУКРАИНАСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинЦРУYouTubeНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала