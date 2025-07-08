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"Идет ко дну". Экс-аналитик ЦРУ сделал мрачное заявление по Украине

"Идет ко дну". Экс-аналитик ЦРУ сделал мрачное заявление по Украине - 08.07.2025, ПРАЙМ

"Идет ко дну". Экс-аналитик ЦРУ сделал мрачное заявление по Украине

Украина находится в тяжелом положении, и худшее, что могут сделать в данном случае США, — это продолжать внушать Киеву ложные надежды на победу. Об этом заявил... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T17:21+0300

2025-07-08T17:21+0300

2025-07-08T17:21+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Украина находится в тяжелом положении, и худшее, что могут сделать в данном случае США, — это продолжать внушать Киеву ложные надежды на победу. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн "Украинцы были очень расстроены результатами саммита НАТО. Теперь у них еще один повод есть — своего рода эмбарго, или приостановка поставок на американское вооружение. То есть Украина идет ко дну <…> Худшее, что мы сейчас можем для них сделать, это снова дать им ложную надежду на победу", — сказал он в интервью на YouTube.Аналитик также выразил мнение, что настало время для завершения конфликта. Он отметил, что сейчас существуют благоприятные условия для начала переговоров. МакГоверн указал на то, что Россия заинтересована в сотрудничестве с США для достижения надежного соглашения, чтобы избежать повторения украинских событий в будущем.Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Киевом, подчеркнув открытость к диалогу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в данный момент ведется согласование сроков для следующего раунда переговоров, добавив, что Россия не заинтересована в затягивании переговорного процесса.

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украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, цру, youtube, нато