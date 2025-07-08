Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дайте спокойно умереть". В США выступили с неожиданным призывом по Украине - 08.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250708/ssha-859298943.html
"Дайте спокойно умереть". В США выступили с неожиданным призывом по Украине
"Дайте спокойно умереть". В США выступили с неожиданным призывом по Украине - 08.07.2025, ПРАЙМ
"Дайте спокойно умереть". В США выступили с неожиданным призывом по Украине
Запад не может существенно повлиять на ситуацию на Украине, поэтому лучшим решением будет не продлевать страдания страны. Такое мнение выразил американский... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T17:35+0300
2025-07-08T17:35+0300
вооружения
мировая экономика
запад
украина
скотт риттер
politico
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Запад не может существенно повлиять на ситуацию на Украине, поэтому лучшим решением будет не продлевать страдания страны. Такое мнение выразил американский геополитический аналитик Скотт Риттер."Важно понимать, что Украина погибнет в любом случае. Она уже не оправится от удара. Никакие поставки уже не помогут &lt;…&gt; Лучше дать ей спокойно умереть", — сказал он в интервью на YouTubе.Аналитик также добавил, что единственное, что может сделать Запад, — это попытаться организовать поставки оружия. Однако он подчеркнул, что российская армия успешно уничтожает эти поставки, и в итоге США и их союзники могут оказаться беззащитными на долгие годы.На прошлой неделе издание Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из Соединенных Штатов киевскому режиму на фоне истощения американских запасов.
https://1prime.ru/20250708/ssha-859298681.html
запад
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, запад, украина, скотт риттер, politico, сша
Вооружения, Мировая экономика, ЗАПАД, УКРАИНА, Скотт Риттер, Politico, США
17:35 08.07.2025
 
"Дайте спокойно умереть". В США выступили с неожиданным призывом по Украине

Скотт Риттер: Запад уже не изменит ситуацию на Украине, страна погибнет в любом случае

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Запад не может существенно повлиять на ситуацию на Украине, поэтому лучшим решением будет не продлевать страдания страны. Такое мнение выразил американский геополитический аналитик Скотт Риттер.
"Важно понимать, что Украина погибнет в любом случае. Она уже не оправится от удара. Никакие поставки уже не помогут <…> Лучше дать ей спокойно умереть", — сказал он в интервью на YouTubе.
Аналитик также добавил, что единственное, что может сделать Запад, — это попытаться организовать поставки оружия. Однако он подчеркнул, что российская армия успешно уничтожает эти поставки, и в итоге США и их союзники могут оказаться беззащитными на долгие годы.
На прошлой неделе издание Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из Соединенных Штатов киевскому режиму на фоне истощения американских запасов.
Флаг США
"Идет ко дну". Экс-аналитик ЦРУ сделал мрачное заявление по Украине
17:21
 
ВооруженияМировая экономикаЗАПАДУКРАИНАСкотт РиттерPoliticoСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала