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"Дайте спокойно умереть". В США выступили с неожиданным призывом по Украине
"Дайте спокойно умереть". В США выступили с неожиданным призывом по Украине - 08.07.2025, ПРАЙМ
"Дайте спокойно умереть". В США выступили с неожиданным призывом по Украине
Запад не может существенно повлиять на ситуацию на Украине, поэтому лучшим решением будет не продлевать страдания страны. Такое мнение выразил американский... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T17:35+0300
2025-07-08T17:35+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Запад не может существенно повлиять на ситуацию на Украине, поэтому лучшим решением будет не продлевать страдания страны. Такое мнение выразил американский геополитический аналитик Скотт Риттер."Важно понимать, что Украина погибнет в любом случае. Она уже не оправится от удара. Никакие поставки уже не помогут <…> Лучше дать ей спокойно умереть", — сказал он в интервью на YouTubе.Аналитик также добавил, что единственное, что может сделать Запад, — это попытаться организовать поставки оружия. Однако он подчеркнул, что российская армия успешно уничтожает эти поставки, и в итоге США и их союзники могут оказаться беззащитными на долгие годы.На прошлой неделе издание Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из Соединенных Штатов киевскому режиму на фоне истощения американских запасов.
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мировая экономика, запад, украина, скотт риттер, politico, сша
Вооружения, Мировая экономика, ЗАПАД, УКРАИНА, Скотт Риттер, Politico, США
"Дайте спокойно умереть". В США выступили с неожиданным призывом по Украине
Скотт Риттер: Запад уже не изменит ситуацию на Украине, страна погибнет в любом случае
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Запад не может существенно повлиять на ситуацию на Украине, поэтому лучшим решением будет не продлевать страдания страны. Такое мнение выразил американский геополитический аналитик Скотт Риттер.
"Важно понимать, что Украина погибнет в любом случае. Она уже не оправится от удара. Никакие поставки уже не помогут <…> Лучше дать ей спокойно умереть", — сказал он в интервью на YouTubе
.
Аналитик также добавил, что единственное, что может сделать Запад, — это попытаться организовать поставки оружия. Однако он подчеркнул, что российская армия успешно уничтожает эти поставки, и в итоге США и их союзники могут оказаться беззащитными на долгие годы.
На прошлой неделе издание Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из Соединенных Штатов киевскому режиму на фоне истощения американских запасов.
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