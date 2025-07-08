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"Дайте спокойно умереть". В США выступили с неожиданным призывом по Украине

"Дайте спокойно умереть". В США выступили с неожиданным призывом по Украине - 08.07.2025, ПРАЙМ

"Дайте спокойно умереть". В США выступили с неожиданным призывом по Украине

Запад не может существенно повлиять на ситуацию на Украине, поэтому лучшим решением будет не продлевать страдания страны. Такое мнение выразил американский... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T17:35+0300

2025-07-08T17:35+0300

2025-07-08T17:35+0300

вооружения

мировая экономика

запад

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скотт риттер

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Запад не может существенно повлиять на ситуацию на Украине, поэтому лучшим решением будет не продлевать страдания страны. Такое мнение выразил американский геополитический аналитик Скотт Риттер."Важно понимать, что Украина погибнет в любом случае. Она уже не оправится от удара. Никакие поставки уже не помогут <…> Лучше дать ей спокойно умереть", — сказал он в интервью на YouTubе.Аналитик также добавил, что единственное, что может сделать Запад, — это попытаться организовать поставки оружия. Однако он подчеркнул, что российская армия успешно уничтожает эти поставки, и в итоге США и их союзники могут оказаться беззащитными на долгие годы.На прошлой неделе издание Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из Соединенных Штатов киевскому режиму на фоне истощения американских запасов.

https://1prime.ru/20250708/ssha-859298681.html

запад

украина

сша

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мировая экономика, запад, украина, скотт риттер, politico, сша