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Суд 8 июля рассмотрит иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства

Суд 8 июля рассмотрит иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства - 08.07.2025, ПРАЙМ

Суд 8 июля рассмотрит иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства

Советский районный суд Челябинска 8 июля приступит к рассмотрению иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК",... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T00:29+0300

2025-07-08T00:29+0300

2025-07-08T00:29+0300

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл – ПРАЙМ. Советский районный суд Челябинска 8 июля приступит к рассмотрению иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", сообщается на сайте райсуда. Райсуд Челябинска ранее сообщал, что 2 июля поступил иск ГП РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая Компания ЮГК" и ряда других компаний. "Предварительное судебное заседание - 8 июля 14.00 (12.00 мск)", - говорится в карточке дела. По данным райсуда, по иску - восемь ответчиков, среди них Константин Струков, Александра Струкова, Екатерина Абрамова, Андрей Верзилин, Сергей Евтеев, Наталия Зарубина, Евгения Кузнецова, Наталья Субботина, а также пять третьих лиц = ООО "Управляющая компания ЮГК", ПАО "Южуралзолото группа компаний", ООО "Бизнес-актив", ООО "Хоум" и ООО "Уралвент". Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Генпрокуратура просит передать государству в том числе 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной. В рамках иска Советский райсуд по ходатайству Генпрокуратуры принял обеспечительные меры. Их суть не уточнялась. ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар - Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.

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