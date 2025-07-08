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Суд отклонил кассационную жалобу бельгийского Euroclear Bank

Суд отклонил кассационную жалобу бельгийского Euroclear Bank - 08.07.2025, ПРАЙМ

Суд отклонил кассационную жалобу бельгийского Euroclear Bank

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу бельгийского Euroclear Bank на судебные акты двух инстанций, взыскавших с него по иску Сбербанка | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T14:17+0300

2025-07-08T14:17+0300

2025-07-08T14:17+0300

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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу бельгийского Euroclear Bank на судебные акты двух инстанций, взыскавших с него по иску Сбербанка около 25,6 миллиона долларов, около 2,6 миллиона евро, а также менее существенные суммы в нескольких других валютах (всего по курсу на день вынесения решения суда первой инстанции – более 2,9 миллиарда рублей). Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, окружной суд оставил без изменения принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы и мартовское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Как пояснил в суде истец, денежные средства, в том числе в фунтах стерлингов, гонконгском и канадском долларах, швейцарских франках, иенах и норвежских кронах, находились на трех счетах, открытых истцом в бельгийском банке. С мая 2022 года российский банк направил несколько распоряжений о переводе денег в другие банки. Ответчик их не исполнил, хотя европейские санкции против Сбербанка на тот момент еще не были введены. Ответчик сообщил, что руководствовался другими нормативными актами ЕС, запрещавшими ему исполнять распоряжения Сбербанка. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, в котором были заявлены требования о взыскании задолженности по трем счетам, процентов на 17 сентября 2024 года и процентов по дату исполнения ответчиком обязательств по возврату долга. Апелляция согласилась с таким решением. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.

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общество , москва, сбербанк, euroclear bank, нрд