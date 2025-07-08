https://1prime.ru/20250708/sud-859295101.html

Суд назначил дату рассмотрения иска Генпрокуратуры об изъятии ЮГК

Суд назначил дату рассмотрения иска Генпрокуратуры об изъятии ЮГК - 08.07.2025, ПРАЙМ

Суд назначил дату рассмотрения иска Генпрокуратуры об изъятии ЮГК

Советский районный суд Челябинска на предварительном заседании назначил на 10 июля рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T16:16+0300

2025-07-08T16:16+0300

2025-07-08T16:16+0300

общество

челябинск

рф

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл – ПРАЙМ. Советский районный суд Челябинска на предварительном заседании назначил на 10 июля рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая компания ЮГК", сообщил представитель ответчика. "Четверг, 10 утра", - сказал он журналистам, уточнив, что речь идёт об основном заседании.

https://1prime.ru/20250708/sud-859289823.html

челябинск

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общество , челябинск, рф