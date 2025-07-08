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Британский экс-премьер Сунак стал старшим советником в Goldman Sachs - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Британский экс-премьер Сунак стал старшим советником в Goldman Sachs
Британский экс-премьер Сунак стал старшим советником в Goldman Sachs - 08.07.2025, ПРАЙМ
Британский экс-премьер Сунак стал старшим советником в Goldman Sachs
В американском инвестиционном банке Goldman Sachs во вторник заявили о принятии на работу бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака в качестве... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T19:24+0300
2025-07-08T19:24+0300
общество
мировая экономика
великобритания
риши сунак
goldman sachs
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ЛОНДОН, 8 июл - ПРАЙМ. В американском инвестиционном банке Goldman Sachs во вторник заявили о принятии на работу бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака в качестве старшего советника. "Я рад снова приветствовать Риши в Goldman Sachs в его новом качестве старшего советника. В этой роли он будет взаимодействовать с лидерами всех департаментов компании, консультируя наших клиентов по всему миру по ряду важных вопросов, делясь своими уникальными взглядами и идеями на макроэкономическую и геополитическую ситуацию", - говорится в заявлении гендиректора Goldman Sachs Дэвида Соломона. Сунак проработал в финансовом секторе порядка 15 лет до начала своей политической карьеры. В частности, он уже работал в Goldman Sachs в 2000-2004 годах. Он также работал в хедж-фондах Children's Investment Fund Management и Theleme Partners и в инвестиционной компании Catamaran Ventures, принадлежащей его тестю. В 2015 году Сунак избран членом британского парламента от консервативной партии от района Ричмонд в графстве Йорк. В 2020 году он стал министром финансов, а в 2022-2024 годах был премьер-министром Великобритании. В 2024 году партия консерваторов проиграла выборы лейбористам.
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общество , мировая экономика, великобритания, риши сунак, goldman sachs
Общество , Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Риши Сунак, Goldman Sachs
19:24 08.07.2025
 
Британский экс-премьер Сунак стал старшим советником в Goldman Sachs

Экс-премьер Великобритании Сунак стал старшим советником в банке Goldman Sachs

© CC BY 2.0 / Simon Dawson / No 10 Downing StreetПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© CC BY 2.0 / Simon Dawson / No 10 Downing Street
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ЛОНДОН, 8 июл - ПРАЙМ. В американском инвестиционном банке Goldman Sachs во вторник заявили о принятии на работу бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака в качестве старшего советника.
"Я рад снова приветствовать Риши в Goldman Sachs в его новом качестве старшего советника. В этой роли он будет взаимодействовать с лидерами всех департаментов компании, консультируя наших клиентов по всему миру по ряду важных вопросов, делясь своими уникальными взглядами и идеями на макроэкономическую и геополитическую ситуацию", - говорится в заявлении гендиректора Goldman Sachs Дэвида Соломона.
Сунак проработал в финансовом секторе порядка 15 лет до начала своей политической карьеры. В частности, он уже работал в Goldman Sachs в 2000-2004 годах. Он также работал в хедж-фондах Children's Investment Fund Management и Theleme Partners и в инвестиционной компании Catamaran Ventures, принадлежащей его тестю.
В 2015 году Сунак избран членом британского парламента от консервативной партии от района Ричмонд в графстве Йорк. В 2020 году он стал министром финансов, а в 2022-2024 годах был премьер-министром Великобритании. В 2024 году партия консерваторов проиграла выборы лейбористам.
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ОбществоМировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯРиши СунакGoldman Sachs
 
 
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