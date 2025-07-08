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Трамп заявил, что приготовил для России "маленький сюрприз"
Трамп заявил, что приготовил для России "маленький сюрприз" - 08.07.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что приготовил для России "маленький сюрприз"
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не собирается публично говорить о своих будущих действиях в отношении России, так как хочет устроить... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T19:42+0300
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ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не собирается публично говорить о своих будущих действиях в отношении России, так как хочет устроить "маленький сюрприз". "Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз", - сообщил он на заседании кабинета в Белом доме, комментируя будущие действия в отношении России. Президент США повторил, что "недоволен" действиями президента РФ Владимира Путина в вопросе конфликта на Украине.
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Политика, США, РФ, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп заявил, что приготовил для России "маленький сюрприз"
Трамп заявил, что хочет устроить России маленький сюрприз
ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не собирается публично говорить о своих будущих действиях в отношении России, так как хочет устроить "маленький сюрприз".
"Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз", - сообщил он на заседании кабинета в Белом доме, комментируя будущие действия в отношении России.
Президент США повторил, что "недоволен" действиями президента РФ Владимира Путина в вопросе конфликта на Украине.
СМИ: Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять ракет Patriot