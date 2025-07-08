https://1prime.ru/20250708/torgi-859301399.html

Рынок акций завершил основные торги вторника символическим снижением

Рынок акций завершил основные торги вторника символическим снижением - 08.07.2025, ПРАЙМ

Рынок акций завершил основные торги вторника символическим снижением

Российский рынок акций завершил основные торги вторника символическим снижением, следует из данных Московской биржи. | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T19:09+0300

2025-07-08T19:09+0300

2025-07-08T19:09+0300

экономика

общество

сша

франция

украина

дональд трамп

мосбиржа

"бкс мир инвестиций"

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/78/841357850_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_06380a0455e3e6fc6d159ecb6ca16ca7.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги вторника символическим снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,02% - до 2 755,58 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,13%, до 1 170,71 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,68%, до 1 110,51 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.54 мск дорожал на 0,8%, до 70,14 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи сегодня торговался разнонаправленно, превалировали продажи. Бенчмарк в основном двигался вокруг 2750 пунктов. Внешний фон ухудшился – в МИД Франции заявили, что ЕС готовится принять жесткие антироссийские санкции, а США восстановили поставки вооружений Украине. Рост цен на нефть до 70 долларов компенсировался для нашего рынка очередным укреплением рубля", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Мировые рынки следят за торговыми перипетиями, президент США Дональд Трамп объявил о новых 25%-ных пошлинах в отношении 14 стран, причем Китая среди них не оказалось, отметил эксперт. "Давление на активы в РФ продолжают оказывать геополитические новости, в том числе относительно возможных санкций. Инвесторы также отыгрывали вышедшие вечером понедельника данные по бюджету – дальнейшее расширение дефицита могло способствовать снижению индекса RGBI", – комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "На динамику акций влияют как очередная эскалация торгового конфликта США с их экономическими партнерами по всему миру, так и наступающие в России даты закрытия реестров для получения дивидендов", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Лидеры роста и снижения котировок В лидерах снижения - акции "Газпром нефти" (-2,39%), "Татнефти" (-2,28%), "Роснефти" (-1,41%), "Норникеля" (-1,26%), НЛМК (-1,22%). "В лидеры роста на корректирующемся рынке на фоне новостей о поддержке государством ИТ-сектора в контексте создания национального цифрового мессенджера вышла группа "Позитив". В аутсайдерах после прохождения дивидендной отсечки и закрытия реестра на получение выплат оказалась "Газпром нефть", - рассказала Мильчакова из Freedom Finance Global. В лидерах роста - акции "Позитива" (+5,03%), ПИКа (+4,36%), ОГК-2 (+4,07%), "Ростелекома" (+3,81%), VK (+3,48%). Прогнозы Мильчакова ожидает индекс Мосбиржи 9 июля в диапазоне 2700-2800 пунктов. В условиях дефицита драйверов можно ожидать преимущественно боковой динамики, прогноз по индексу Мосбиржи на 9 июля – 2725-2825 пунктов, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В целом в среду индекс Мосбиржи может задержаться у 2750 пунктов в ожидании вечерних данных по недельной инфляции, которые учтут в себе эффекты от индексации тарифов, полагает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

https://1prime.ru/20250708/brent-859300626.html

сша

франция

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, франция, украина, дональд трамп, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", газпром