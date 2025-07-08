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Товарооборот России и Бразилии в июне сократился почти на четверть

Товарооборот России и Бразилии в июне сократился почти на четверть - 08.07.2025, ПРАЙМ

Товарооборот России и Бразилии в июне сократился почти на четверть

Товарооборот между Россией и Бразилией в июне этого года сократился по сравнению с июнем прошлого года почти на четверть, до минимальных значений с февраля,... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T02:17+0300

2025-07-08T02:17+0300

2025-07-08T02:17+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Бразилией в июне этого года сократился по сравнению с июнем прошлого года почти на четверть, до минимальных значений с февраля, выяснило РИА Новости, проанализировав данные бразильской статслужбы. Поставки товаров из России в Бразилию за год сократились на 27% - до 829,5 миллиона долларов. А в обратном направлении выросли на 7% - до 109,5 миллиона долларов. В результате товарооборот двух стран составил почти 939 миллионов долларов, что на 24% меньше в годовом выражении и на 13% меньше в месячном. Это стало минимумом с февраля текущего года. Россия больше всего поставляла Бразилии удобрения, при этом за год их поставки выросли на 25% - до 423,3 миллиона долларов. На втором месте расположились нефтепродукты - их в Бразилию прибыло почти вдвое меньше - 376,1 миллиона долларов. Также среди основных товаров, которые Бразилиа покупала у Москвы, оказались сера (11,6 миллиона), синтетический каучук (5 миллионов), а также турбины (2,3 миллиона). Бразильские компании в свою очередь больше всего поставляли на рынок РФ мясо, причем в 1,7 раза больше, чем год назад - 44,6 миллиона долларов. Также в пятерку главных экспортных товаров вошли кофе (25,6 миллиона), соевые бобы (12,2 миллиона), табак (7,7 миллиона), арахис (5 миллионов), а также экстракты кофе и чая (3,6 миллиона).

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общество , бразилия, москва, рф