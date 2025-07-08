https://1prime.ru/20250708/tramp-859273478.html

Нетаньяху рекомендовал кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира

Нетаньяху рекомендовал кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира - 08.07.2025, ПРАЙМ

Нетаньяху рекомендовал кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вручил президенту США Дональду Трампу копию письма с рекомендацией выдвинуть кандидатуру американского лидера на получение... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T09:06+0300

2025-07-08T09:06+0300

2025-07-08T09:06+0300

политика

сша

израиль

дональд трамп

биньямин нетаньяху

https://cdnn.1prime.ru/img/76335/60/763356049_0:0:2797:1574_1920x0_80_0_0_6a7d153e2ce71a814574a0af3fff98d7.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вручил президенту США Дональду Трампу копию письма с рекомендацией выдвинуть кандидатуру американского лидера на получение Нобелевской премии мира, сообщила во вторник канцелярия премьера. "Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рекомендовал выдвинуть кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Сегодня (7 июля по времени США - ред.) на встрече в Белом доме премьер-министр передал президенту Трампу копию своего письма в Нобелевский комитет" - говорится в сообщении.

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху