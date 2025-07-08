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Нетаньяху рекомендовал кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира
Нетаньяху рекомендовал кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира - 08.07.2025, ПРАЙМ
Нетаньяху рекомендовал кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вручил президенту США Дональду Трампу копию письма с рекомендацией выдвинуть кандидатуру американского лидера на получение... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T09:06+0300
2025-07-08T09:06+0300
2025-07-08T09:06+0300
политика
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вручил президенту США Дональду Трампу копию письма с рекомендацией выдвинуть кандидатуру американского лидера на получение Нобелевской премии мира, сообщила во вторник канцелярия премьера. "Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рекомендовал выдвинуть кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Сегодня (7 июля по времени США - ред.) на встрече в Белом доме премьер-министр передал президенту Трампу копию своего письма в Нобелевский комитет" - говорится в сообщении.
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сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху
Политика, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху рекомендовал кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира
Нетаньяху передал Трампу копию письма с рекомендацией выдвинуть его на Нобелевскую премию
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вручил президенту США Дональду Трампу копию письма с рекомендацией выдвинуть кандидатуру американского лидера на получение Нобелевской премии мира, сообщила во вторник канцелярия премьера.
"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рекомендовал выдвинуть кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Сегодня (7 июля по времени США - ред.) на встрече в Белом доме премьер-министр передал президенту Трампу копию своего письма в Нобелевский комитет" - говорится в сообщении.