https://1prime.ru/20250708/tramp-859299988.html

США продолжат рассылать уведомления о новых пошлинах, предупредил Трамп

США продолжат рассылать уведомления о новых пошлинах, предупредил Трамп - 08.07.2025, ПРАЙМ

США продолжат рассылать уведомления о новых пошлинах, предупредил Трамп

США продолжат отправлять письма торговым партнерам с уведомлениями о новых импортных пошлинах в ближайшее время, сообщил во вторник американский президент... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T18:15+0300

2025-07-08T18:15+0300

2025-07-08T18:15+0300

экономика

мировая экономика

сша

китай

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151903_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_f1aa955ed5980cca565f3b0235da39c8.jpg

ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. США продолжат отправлять письма торговым партнерам с уведомлениями о новых импортных пошлинах в ближайшее время, сообщил во вторник американский президент Дональд Трамп. Ранее президент США объявил, что продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа. "Согласно письмам, отправленным в различные страны вчера, в дополнение к письмам, которые будут отправлены сегодня, завтра и в течение ближайшего времени, пошлины начнут платиться с 1 августа", - говорится в заявлении Трампа в социальной сети Truth Social. Президент США добавил, что для торговых партнеров Соединенных Штатов, которые будут получат письма, не предусмотрено "никаких отсрочек". Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://1prime.ru/20250708/poshliny-859290569.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, китай, дональд трамп