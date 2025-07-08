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США продолжат рассылать уведомления о новых пошлинах, предупредил Трамп
США продолжат рассылать уведомления о новых пошлинах, предупредил Трамп - 08.07.2025, ПРАЙМ
США продолжат рассылать уведомления о новых пошлинах, предупредил Трамп
США продолжат отправлять письма торговым партнерам с уведомлениями о новых импортных пошлинах в ближайшее время, сообщил во вторник американский президент... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T18:15+0300
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ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. США продолжат отправлять письма торговым партнерам с уведомлениями о новых импортных пошлинах в ближайшее время, сообщил во вторник американский президент Дональд Трамп. Ранее президент США объявил, что продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа. "Согласно письмам, отправленным в различные страны вчера, в дополнение к письмам, которые будут отправлены сегодня, завтра и в течение ближайшего времени, пошлины начнут платиться с 1 августа", - говорится в заявлении Трампа в социальной сети Truth Social. Президент США добавил, что для торговых партнеров Соединенных Штатов, которые будут получат письма, не предусмотрено "никаких отсрочек". Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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мировая экономика, сша, китай, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп
США продолжат рассылать уведомления о новых пошлинах, предупредил Трамп
Трамп: США продолжат отправлять письма с уведомлениями о новых импортных пошлинах
ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. США продолжат отправлять письма торговым партнерам с уведомлениями о новых импортных пошлинах в ближайшее время, сообщил во вторник американский президент Дональд Трамп.
Ранее президент США объявил, что продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа.
"Согласно письмам, отправленным в различные страны вчера, в дополнение к письмам, которые будут отправлены сегодня, завтра и в течение ближайшего времени, пошлины начнут платиться с 1 августа", - говорится в заявлении Трампа в социальной сети Truth Social.
Президент США добавил, что для торговых партнеров Соединенных Штатов, которые будут получат письма, не предусмотрено "никаких отсрочек".
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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