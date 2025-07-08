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Трамп рассказал, от кого зависит принятие закона о санкциях против РФ - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп рассказал, от кого зависит принятие закона о санкциях против РФ
Трамп рассказал, от кого зависит принятие закона о санкциях против РФ - 08.07.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал, от кого зависит принятие закона о санкциях против РФ
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T19:56+0300
2025-07-08T19:56+0300
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ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. &quot;Это полностью мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору&quot;, - сообщил он на заседании кабинета в Белом доме, комментируя возможность новых санкций против России.Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект и отметил, что он является "опционным". Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать.* Внесен в список экстремистов и террористов.
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общество , мировая экономика, сша, рф, запад, дональд трамп
Политика, Общество , Мировая экономика, США, РФ, ЗАПАД, Дональд Трамп
19:56 08.07.2025
 
Трамп рассказал, от кого зависит принятие закона о санкциях против РФ

Трамп заявил, что принятие законопроекта о санкциях против России зависит от его решения

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.

"Это полностью мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору", - сообщил он на заседании кабинета в Белом доме, комментируя возможность новых санкций против России.

Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект и отметил, что он является "опционным".
Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.
Президент Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
Трамп заявил, что приготовил для России "маленький сюрприз"
19:42
Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.
Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать.
* Внесен в список экстремистов и террористов.
 
ПолитикаОбществоМировая экономикаСШАРФЗАПАДДональд Трамп
 
 
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