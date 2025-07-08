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Трамп рассказал, от кого зависит принятие закона о санкциях против РФ

Трамп рассказал, от кого зависит принятие закона о санкциях против РФ - 08.07.2025, ПРАЙМ

Трамп рассказал, от кого зависит принятие закона о санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T19:56+0300

2025-07-08T19:56+0300

2025-07-08T19:56+0300

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ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. "Это полностью мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору", - сообщил он на заседании кабинета в Белом доме, комментируя возможность новых санкций против России.Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект и отметил, что он является "опционным". Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать.* Внесен в список экстремистов и террористов.

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общество , мировая экономика, сша, рф, запад, дональд трамп