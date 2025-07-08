https://1prime.ru/20250708/tsb-859277583.html
ЦБ 7 июля продал на внутреннем рынке юани на 7,5 миллиарда рублей
ЦБ 7 июля продал на внутреннем рынке юани на 7,5 миллиарда рублей - 08.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ 7 июля продал на внутреннем рынке юани на 7,5 миллиарда рублей
Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 7 июля составил 7,5 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T10:15+0300
2025-07-08T10:15+0300
2025-07-08T10:15+0300
банк россии
рф
минфин
фнб
банк россии
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/41/841464111_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1f77060f2bd977bc68e7f3098b5dac2a.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 7 июля составил 7,5 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. Во втором полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,94 миллиарда рублей в день. При этом Минфин анонсировал, что с 6 июня по 4 июля направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 28,3 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
https://1prime.ru/20250708/yuan--859277033.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/41/841464111_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cc0c071d8c3f23e4ba98037f6179f27a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, минфин, фнб, банк россии, финансы
Банк России, РФ, Минфин, ФНБ, Банк России, Финансы
ЦБ 7 июля продал на внутреннем рынке юани на 7,5 миллиарда рублей
ЦБ с расчетами 7 июля продал на внутреннем рынке юани на 7,5 миллиарда рублей
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 7 июля составил 7,5 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. Во втором полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,94 миллиарда рублей в день.
При этом Минфин анонсировал, что с 6 июня по 4 июля направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 28,3 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
Юань открыл торги во вторник стабильностью