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ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 55 млрд рублей
ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 55 млрд рублей - 08.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 55 млрд рублей
Банк России ожидает, что правительство за период с 9 по 15 июля абсорбирует ликвидность банковского сектора на 55 миллиардов рублей, следует из прогноза,... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T11:07+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 9 по 15 июля абсорбирует ликвидность банковского сектора на 55 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 2 июня по 8 июля, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора также на 55 миллиардов рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 171 миллиард рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 111 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,015 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 1,01 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
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ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 55 млрд рублей
ЦБ ожидает, что правительство за неделю абсорбирует ликвидность банков на 55 млрд рублей
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 9 по 15 июля абсорбирует ликвидность банковского сектора на 55 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 2 июня по 8 июля, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора также на 55 миллиардов рублей.
Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 171 миллиард рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 111 миллиардов рублей.
Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,015 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 1,01 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
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