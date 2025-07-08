https://1prime.ru/20250708/tsb-859279447.html

ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 55 млрд рублей

ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 55 млрд рублей - 08.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 55 млрд рублей

Банк России ожидает, что правительство за период с 9 по 15 июля абсорбирует ликвидность банковского сектора на 55 миллиардов рублей, следует из прогноза,... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T11:07+0300

2025-07-08T11:07+0300

2025-07-08T11:07+0300

банк россии

рф

банк россии

банки

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/83056/87/830568720_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8010142a7979443a9f621deb66c2adf3.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 9 по 15 июля абсорбирует ликвидность банковского сектора на 55 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 2 июня по 8 июля, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора также на 55 миллиардов рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 171 миллиард рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 111 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,015 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 1,01 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

https://1prime.ru/20250708/tsb-859277583.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, банк россии, банки, финансы