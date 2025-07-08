https://1prime.ru/20250708/turoperatory-859266898.html
Туроператоры не отмечают всплеска интереса к поездкам в Афганистан
Туроператоры не отмечают всплеска интереса к поездкам в Афганистан - 08.07.2025, ПРАЙМ
Туроператоры не отмечают всплеска интереса к поездкам в Афганистан
Туроператоры РФ не отмечают всплеска интереса к поездкам в Афганистан на фоне признания Россией Исламского эмирата Афганистан, это нишевое направление со своими | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T01:50+0300
2025-07-08T01:50+0300
2025-07-08T01:50+0300
общество
афганистан
рф
турция
российский союз туриндустрии
мид
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859266898.jpg?1751928645
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Туроператоры РФ не отмечают всплеска интереса к поездкам в Афганистан на фоне признания Россией Исламского эмирата Афганистан, это нишевое направление со своими особенностями, поэтому туры туда пока остаются "штучным товаром", сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
МИД Афганистана в четверг сообщил в социальной сети Х, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства РФ признать Исламский Эмират Афганистан. МИД РФ подтвердил это заявление.
"Пока говорить о массовом туризме в Афганистан преждевременно. Но есть узкий сегмент туристов, готовых посетить страну ради уникального опыта: это искатели приключений, мусульмане-паломники, фотографы, журналисты. В целом спрос ограничен из-за вопросов безопасности", - сообщили в РСТ со ссылкой на руководителя международного направления компании Russia Discovery Оксану Адилову.
По ее оценке, у двустороннего туризма между Россией и Афганистаном есть потенциал - благодаря богатому историческому и культурному наследию страны, историческим связям с Россией. "Пока направление - нишевое, но в случае стабилизации ситуации, развитии инфраструктуры и авиасообщения, активизации деловых и культурных обменов интерес россиян может вырасти", - сказала эксперт.
Адилова отметила, что перед путешествием в Афганистан туристам необходимо учитывать такие нюансы: как правило, туристов сопровождает охрана, комфортного размещения уровня четыре-пять звезд крайне мало и только в Кабуле, в провинциях - гостевые дома, интернет-связь нестабильная, банковские карты практически не принимают. "Да и поездка выйдет не дешевой, один только билет стоит от 65 тысяч рублей с перелетом через Эмираты или Турцию, виза - 80 долларов", - пояснила она.
афганистан
рф
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , афганистан, рф, турция, российский союз туриндустрии, мид, мид рф
Общество , АФГАНИСТАН, РФ, ТУРЦИЯ, Российский союз туриндустрии, МИД, МИД РФ
Туроператоры не отмечают всплеска интереса к поездкам в Афганистан
РСТ: туроператоры не отмечают всплеска интереса к поездкам в Афганистан
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Туроператоры РФ не отмечают всплеска интереса к поездкам в Афганистан на фоне признания Россией Исламского эмирата Афганистан, это нишевое направление со своими особенностями, поэтому туры туда пока остаются "штучным товаром", сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
МИД Афганистана в четверг сообщил в социальной сети Х, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства РФ признать Исламский Эмират Афганистан. МИД РФ подтвердил это заявление.
"Пока говорить о массовом туризме в Афганистан преждевременно. Но есть узкий сегмент туристов, готовых посетить страну ради уникального опыта: это искатели приключений, мусульмане-паломники, фотографы, журналисты. В целом спрос ограничен из-за вопросов безопасности", - сообщили в РСТ со ссылкой на руководителя международного направления компании Russia Discovery Оксану Адилову.
По ее оценке, у двустороннего туризма между Россией и Афганистаном есть потенциал - благодаря богатому историческому и культурному наследию страны, историческим связям с Россией. "Пока направление - нишевое, но в случае стабилизации ситуации, развитии инфраструктуры и авиасообщения, активизации деловых и культурных обменов интерес россиян может вырасти", - сказала эксперт.
Адилова отметила, что перед путешествием в Афганистан туристам необходимо учитывать такие нюансы: как правило, туристов сопровождает охрана, комфортного размещения уровня четыре-пять звезд крайне мало и только в Кабуле, в провинциях - гостевые дома, интернет-связь нестабильная, банковские карты практически не принимают. "Да и поездка выйдет не дешевой, один только билет стоит от 65 тысяч рублей с перелетом через Эмираты или Турцию, виза - 80 долларов", - пояснила она.