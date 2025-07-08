https://1prime.ru/20250708/turoperatory-859266898.html

Туроператоры не отмечают всплеска интереса к поездкам в Афганистан

Туроператоры не отмечают всплеска интереса к поездкам в Афганистан - 08.07.2025, ПРАЙМ

Туроператоры не отмечают всплеска интереса к поездкам в Афганистан

Туроператоры РФ не отмечают всплеска интереса к поездкам в Афганистан на фоне признания Россией Исламского эмирата Афганистан, это нишевое направление со своими | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T01:50+0300

2025-07-08T01:50+0300

2025-07-08T01:50+0300

общество

афганистан

рф

турция

российский союз туриндустрии

мид

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859266898.jpg?1751928645

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Туроператоры РФ не отмечают всплеска интереса к поездкам в Афганистан на фоне признания Россией Исламского эмирата Афганистан, это нишевое направление со своими особенностями, поэтому туры туда пока остаются "штучным товаром", сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). МИД Афганистана в четверг сообщил в социальной сети Х, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства РФ признать Исламский Эмират Афганистан. МИД РФ подтвердил это заявление. "Пока говорить о массовом туризме в Афганистан преждевременно. Но есть узкий сегмент туристов, готовых посетить страну ради уникального опыта: это искатели приключений, мусульмане-паломники, фотографы, журналисты. В целом спрос ограничен из-за вопросов безопасности", - сообщили в РСТ со ссылкой на руководителя международного направления компании Russia Discovery Оксану Адилову. По ее оценке, у двустороннего туризма между Россией и Афганистаном есть потенциал - благодаря богатому историческому и культурному наследию страны, историческим связям с Россией. "Пока направление - нишевое, но в случае стабилизации ситуации, развитии инфраструктуры и авиасообщения, активизации деловых и культурных обменов интерес россиян может вырасти", - сказала эксперт. Адилова отметила, что перед путешествием в Афганистан туристам необходимо учитывать такие нюансы: как правило, туристов сопровождает охрана, комфортного размещения уровня четыре-пять звезд крайне мало и только в Кабуле, в провинциях - гостевые дома, интернет-связь нестабильная, банковские карты практически не принимают. "Да и поездка выйдет не дешевой, один только билет стоит от 65 тысяч рублей с перелетом через Эмираты или Турцию, виза - 80 долларов", - пояснила она.

афганистан

рф

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , афганистан, рф, турция, российский союз туриндустрии, мид, мид рф