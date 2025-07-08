https://1prime.ru/20250708/turtsiya--859276728.html

Турция передала Ирану позицию США по возобновлению переговоров

Турция передала Ирану позицию США по возобновлению переговоров - 08.07.2025, ПРАЙМ

Турция передала Ирану позицию США по возобновлению переговоров

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара передала Ирану позицию США относительно возможности возобновления переговоров по ядерной программе. | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T10:01+0300

2025-07-08T10:01+0300

2025-07-08T10:01+0300

политика

иран

сша

турция

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84218/58/842185847_0:0:2983:1677_1920x0_80_0_0_5644afb896c22bba14fe25e03e3671bb.jpg

АНКАРА, 8 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара передала Ирану позицию США относительно возможности возобновления переговоров по ядерной программе. "На переговорах с уважаемым Аракчи (глава МИД Ирана, на полях саммита БРИКС в Бразилии - ред.) мы обсудили процесс прекращения огня, то, на какой точке мы стоим, как будет продолжаться процесс. Мы видим, что прекращение огня на данный момент действует, стороны следуют прекращению огня", - сказал Фидан в интервью журналистам, видео которого представила его пресс-служба. По его словам, следующим этапом станет возобновление ядерных переговоров. "Сейчас есть неопределенность в связи с этим. Есть ряд позиций. Буквально четыре дня назад у меня были переговоры со спецпосланником президента США (Стивом) Уиткоффом. У американской стороны есть ряд позиций по этому вопросу. Эти позиции нам удалось донести до иранской стороны как на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди, как и на полях саммита БРИКС", - сказал Фидан.

https://1prime.ru/20250707/iran-859252009.html

иран

сша

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, турция, мид