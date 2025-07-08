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Турция передала Ирану позицию США по возобновлению переговоров - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Турция передала Ирану позицию США по возобновлению переговоров
Турция передала Ирану позицию США по возобновлению переговоров - 08.07.2025, ПРАЙМ
Турция передала Ирану позицию США по возобновлению переговоров
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара передала Ирану позицию США относительно возможности возобновления переговоров по ядерной программе. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T10:01+0300
2025-07-08T10:01+0300
политика
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АНКАРА, 8 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара передала Ирану позицию США относительно возможности возобновления переговоров по ядерной программе. "На переговорах с уважаемым Аракчи (глава МИД Ирана, на полях саммита БРИКС в Бразилии - ред.) мы обсудили процесс прекращения огня, то, на какой точке мы стоим, как будет продолжаться процесс. Мы видим, что прекращение огня на данный момент действует, стороны следуют прекращению огня", - сказал Фидан в интервью журналистам, видео которого представила его пресс-служба. По его словам, следующим этапом станет возобновление ядерных переговоров. "Сейчас есть неопределенность в связи с этим. Есть ряд позиций. Буквально четыре дня назад у меня были переговоры со спецпосланником президента США (Стивом) Уиткоффом. У американской стороны есть ряд позиций по этому вопросу. Эти позиции нам удалось донести до иранской стороны как на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди, как и на полях саммита БРИКС", - сказал Фидан.
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иран, сша, турция, мид
Политика, ИРАН, США, ТУРЦИЯ, МИД
10:01 08.07.2025
 
Турция передала Ирану позицию США по возобновлению переговоров

Глава МИД Турции Фидан: Анкара передала Ирану позицию США по возобновлению переговоров

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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АНКАРА, 8 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара передала Ирану позицию США относительно возможности возобновления переговоров по ядерной программе.
"На переговорах с уважаемым Аракчи (глава МИД Ирана, на полях саммита БРИКС в Бразилии - ред.) мы обсудили процесс прекращения огня, то, на какой точке мы стоим, как будет продолжаться процесс. Мы видим, что прекращение огня на данный момент действует, стороны следуют прекращению огня", - сказал Фидан в интервью журналистам, видео которого представила его пресс-служба.
По его словам, следующим этапом станет возобновление ядерных переговоров.
"Сейчас есть неопределенность в связи с этим. Есть ряд позиций. Буквально четыре дня назад у меня были переговоры со спецпосланником президента США (Стивом) Уиткоффом. У американской стороны есть ряд позиций по этому вопросу. Эти позиции нам удалось донести до иранской стороны как на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди, как и на полях саммита БРИКС", - сказал Фидан.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
Иран готов провести переговоры о верификации своей ядерной программы
Вчера, 15:23
 
ПолитикаИРАНСШАТУРЦИЯМИД
 
 
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