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Эксперт назвал кризис между Россией и Азербайджаном "кошмарным" для Турции

Эксперт назвал кризис между Россией и Азербайджаном "кошмарным" для Турции - 08.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал кризис между Россией и Азербайджаном "кошмарным" для Турции

Кризис между Россией и Азербайджаном является "кошмарным сценарием" для Анкары, поэтому президент Реджеп Тайип Эрдоган предпримет любые шаги для стабилизации... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T08:20+0300

2025-07-08T08:20+0300

2025-07-08T08:20+0300

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АНКАРА, 8 июл - ПРАЙМ. Кризис между Россией и Азербайджаном является "кошмарным сценарием" для Анкары, поэтому президент Реджеп Тайип Эрдоган предпримет любые шаги для стабилизации ситуации, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Эрдоган ранее в июле заявил, что Турция внимательно следит за напряженностью между Азербайджаном и Россией, призывает обе стороны к сдержанности. "Во время напряженности между Баку и Москвой Анкара дала понять, что может выступить посредником, не поддерживая Азербайджан "напрямую". После встречи с (президентом Азербайджана – ред.) Ильхамом Алиевым президент Эрдоган заявил, что Алиев не намерен обострять кризис и что Анкара может выступить в качестве посредника в случае необходимости. Операции Израиля в Ливане, секторе Газа и Иране, а также продолжающаяся война на Украине достигли масштабов, угрожающих национальной безопасности Турции. Возможный кризис между Россией и Азербайджаном на Кавказе и дестабилизация Южного Кавказа рассматриваются Анкарой как кошмарный сценарий. Можно быть уверенным, что Эрдоган, архитектор проекта "3+3" на Южном Кавказе, готов предпринять любые шаги для поддержания стабильности на востоке Турции", - сказал аналитик. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что возникающие проблемы между РФ и Азербайджаном должны регулироваться конструктивным образом, "таким образом, чтобы он соответствовал общему духу наших двусторонних отношений". По его словам, Москва убеждена, что Россия и Азербайджан должны оставаться партнерами и союзникам, при этом российские дипломаты находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян.

https://1prime.ru/20250707/azerbaydzhan-859264771.html

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