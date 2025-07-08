Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал кризис между Россией и Азербайджаном "кошмарным" для Турции - 08.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250708/turtsiya-859271297.html
Эксперт назвал кризис между Россией и Азербайджаном "кошмарным" для Турции
Эксперт назвал кризис между Россией и Азербайджаном "кошмарным" для Турции - 08.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал кризис между Россией и Азербайджаном "кошмарным" для Турции
Кризис между Россией и Азербайджаном является "кошмарным сценарием" для Анкары, поэтому президент Реджеп Тайип Эрдоган предпримет любые шаги для стабилизации... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T08:20+0300
2025-07-08T08:20+0300
политика
азербайджан
анкара
турция
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511348_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_715760214aa4f852cf147a30441fd7ce.jpg
АНКАРА, 8 июл - ПРАЙМ. Кризис между Россией и Азербайджаном является "кошмарным сценарием" для Анкары, поэтому президент Реджеп Тайип Эрдоган предпримет любые шаги для стабилизации ситуации, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Эрдоган ранее в июле заявил, что Турция внимательно следит за напряженностью между Азербайджаном и Россией, призывает обе стороны к сдержанности. "Во время напряженности между Баку и Москвой Анкара дала понять, что может выступить посредником, не поддерживая Азербайджан "напрямую". После встречи с (президентом Азербайджана – ред.) Ильхамом Алиевым президент Эрдоган заявил, что Алиев не намерен обострять кризис и что Анкара может выступить в качестве посредника в случае необходимости. Операции Израиля в Ливане, секторе Газа и Иране, а также продолжающаяся война на Украине достигли масштабов, угрожающих национальной безопасности Турции. Возможный кризис между Россией и Азербайджаном на Кавказе и дестабилизация Южного Кавказа рассматриваются Анкарой как кошмарный сценарий. Можно быть уверенным, что Эрдоган, архитектор проекта "3+3" на Южном Кавказе, готов предпринять любые шаги для поддержания стабильности на востоке Турции", - сказал аналитик. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что возникающие проблемы между РФ и Азербайджаном должны регулироваться конструктивным образом, "таким образом, чтобы он соответствовал общему духу наших двусторонних отношений". По его словам, Москва убеждена, что Россия и Азербайджан должны оставаться партнерами и союзникам, при этом российские дипломаты находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян.
https://1prime.ru/20250707/azerbaydzhan-859264771.html
азербайджан
анкара
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511348_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_9be57891f2e4920340ed87a393994b8a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
азербайджан, анкара, турция, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, россия
Политика, АЗЕРБАЙДЖАН, Анкара, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, РОССИЯ
08:20 08.07.2025
 
Эксперт назвал кризис между Россией и Азербайджаном "кошмарным" для Турции

Политолог Озер назвал кризис между Россией и Азербайджаном кошмарным сценарием для Турции

© flickr.com / KLMircea" Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле
 Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© flickr.com / KLMircea
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 8 июл - ПРАЙМ. Кризис между Россией и Азербайджаном является "кошмарным сценарием" для Анкары, поэтому президент Реджеп Тайип Эрдоган предпримет любые шаги для стабилизации ситуации, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Эрдоган ранее в июле заявил, что Турция внимательно следит за напряженностью между Азербайджаном и Россией, призывает обе стороны к сдержанности.
"Во время напряженности между Баку и Москвой Анкара дала понять, что может выступить посредником, не поддерживая Азербайджан "напрямую". После встречи с (президентом Азербайджана – ред.) Ильхамом Алиевым президент Эрдоган заявил, что Алиев не намерен обострять кризис и что Анкара может выступить в качестве посредника в случае необходимости. Операции Израиля в Ливане, секторе Газа и Иране, а также продолжающаяся война на Украине достигли масштабов, угрожающих национальной безопасности Турции. Возможный кризис между Россией и Азербайджаном на Кавказе и дестабилизация Южного Кавказа рассматриваются Анкарой как кошмарный сценарий. Можно быть уверенным, что Эрдоган, архитектор проекта "3+3" на Южном Кавказе, готов предпринять любые шаги для поддержания стабильности на востоке Турции", - сказал аналитик.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что возникающие проблемы между РФ и Азербайджаном должны регулироваться конструктивным образом, "таким образом, чтобы он соответствовал общему духу наших двусторонних отношений". По его словам, Москва убеждена, что Россия и Азербайджан должны оставаться партнерами и союзникам, при этом российские дипломаты находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян.
Флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
Суд в Баку принял решение по журналистам Sputnik Азербайджан, пишут СМИ
Вчера, 22:07
 
ПолитикаАЗЕРБАЙДЖАНАнкараТУРЦИЯРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий ПесковРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала