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Туск заявил, что ему удалось сохранить правящую коалицию

Туск заявил, что ему удалось сохранить правящую коалицию - 08.07.2025, ПРАЙМ

Туск заявил, что ему удалось сохранить правящую коалицию

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ему удалось сохранить правящую коалицию. | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T23:59+0300

2025-07-08T23:59+0300

2025-07-08T23:59+0300

политика

общество

мировая экономика

польша

дональд туск

ярослав качиньский

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ВАРШАВА, 8 июл – ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ему удалось сохранить правящую коалицию. "Правительство имеет стабильное большинство", — написал он в соцсети Х по итогам встречи лидеров правящей коалиции.Недавно в Польше разразился скандал по поводу тайной ночной встречи спикера сейма, лидера партии "Польша 2050", входящей в правящую коалицию Шимона Холовни с председателем крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским. Если Партия Холовни выйдет из правящей коалиции и сблокируется с партией Качиньского, Туск может потерять парламентское большинство, что чревато сменой правительства. "Я серьезно отнесся к объяснениям и заявлениям Шимона Холовни на сегодняшнем заседании лидеров коалиции", - также говорится в публикации Туска.Не приводя подробностей, премьер добавил, что Холовня объяснился по поводу своей встречи с Качиньским.

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общество , мировая экономика, польша, дональд туск, ярослав качиньский