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Туск заявил, что ему удалось сохранить правящую коалицию - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Туск заявил, что ему удалось сохранить правящую коалицию
Туск заявил, что ему удалось сохранить правящую коалицию - 08.07.2025, ПРАЙМ
Туск заявил, что ему удалось сохранить правящую коалицию
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ему удалось сохранить правящую коалицию. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T23:59+0300
2025-07-08T23:59+0300
политика
общество
мировая экономика
польша
дональд туск
ярослав качиньский
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ВАРШАВА, 8 июл – ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ему удалось сохранить правящую коалицию. "Правительство имеет стабильное большинство", — написал он в соцсети Х по итогам встречи лидеров правящей коалиции.Недавно в Польше разразился скандал по поводу тайной ночной встречи спикера сейма, лидера партии "Польша 2050", входящей в правящую коалицию Шимона Холовни с председателем крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским. Если Партия Холовни выйдет из правящей коалиции и сблокируется с партией Качиньского, Туск может потерять парламентское большинство, что чревато сменой правительства. "Я серьезно отнесся к объяснениям и заявлениям Шимона Холовни на сегодняшнем заседании лидеров коалиции", - также говорится в публикации Туска.Не приводя подробностей, премьер добавил, что Холовня объяснился по поводу своей встречи с Качиньским.
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общество , мировая экономика, польша, дональд туск, ярослав качиньский
Политика, Общество , Мировая экономика, ПОЛЬША, Дональд Туск, Ярослав Качиньский
23:59 08.07.2025
 
Туск заявил, что ему удалось сохранить правящую коалицию

Премьер Польши Туск заявил, что ему удалось сохранить правящую коалицию

CC BY-SA 2.0 / Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός της Ελλάδας / Donald TuskДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός της Ελλάδας / Donald Tusk
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ВАРШАВА, 8 июл – ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ему удалось сохранить правящую коалицию.
"Правительство имеет стабильное большинство", — написал он в соцсети Х по итогам встречи лидеров правящей коалиции.
Недавно в Польше разразился скандал по поводу тайной ночной встречи спикера сейма, лидера партии "Польша 2050", входящей в правящую коалицию Шимона Холовни с председателем крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским. Если Партия Холовни выйдет из правящей коалиции и сблокируется с партией Качиньского, Туск может потерять парламентское большинство, что чревато сменой правительства.
"Я серьезно отнесся к объяснениям и заявлениям Шимона Холовни на сегодняшнем заседании лидеров коалиции", - также говорится в публикации Туска.
Не приводя подробностей, премьер добавил, что Холовня объяснился по поводу своей встречи с Качиньским.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
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ПолитикаОбществоМировая экономикаПОЛЬШАДональд ТускЯрослав Качиньский
 
 
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