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Объемы реализации угля на Петербургской бирже выросли на 37% - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Объемы реализации угля на Петербургской бирже выросли на 37%
Объемы реализации угля на Петербургской бирже выросли на 37% - 08.07.2025, ПРАЙМ
Объемы реализации угля на Петербургской бирже выросли на 37%
Объемы реализации угля на Петербургской бирже за шесть месяцев 2025 года выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 642 460 тонн,... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T17:05+0300
2025-07-08T17:05+0300
энергетика
игорь артемьев
сибантрацит
уголь
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Объемы реализации угля на Петербургской бирже за шесть месяцев 2025 года выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 642 460 тонн, сообщила торговая площадка. "Объемы реализации угля в первом полугодии выросли на 37%, составив 642,46 тысячи тонн против 468,93 тысячи тонн за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Оборот торгов составил 4,51 миллиарда рублей. Уточняется, что общий объем реализации энергетического угля на бирже с начала торгов уже превысил 2 миллиона тонн и продолжает расти. В частности, в июле первую партию угля на бирже реализовал "Колмар". Биржевой рынок угля в России стартовал в феврале 2023 года. На Петербургской бирже представлены почти все ведущие производители энергетического угля. Помимо марок Д и ДГ, для которых установлены нормативы продаж, на бирже активно торгуются и марки Б, СС, Г, ГЖ. Петербургская биржа также хочет вывести на биржу коксующиеся угли для металлургии, сообщал в интервью РИА Новости президент торговой площадки Игорь Артемьев. Однако на этом рынке другие требования к контролю ценообразующих качественных характеристик. Они пока что не реализованы в торговой системе биржи, уточнил он. Площадка также обсуждает с "Сибантрацитом" возможность запуска торгов антрацитом (каменный уголь высшего сорта).
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игорь артемьев, сибантрацит, уголь
Энергетика, Игорь Артемьев, Сибантрацит, уголь
17:05 08.07.2025
 
Объемы реализации угля на Петербургской бирже выросли на 37%

Объемы реализации угля на Петербургской бирже за полгода выросли на 37%

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПогрузчик на угольном складе
Погрузчик на угольном складе - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Объемы реализации угля на Петербургской бирже за шесть месяцев 2025 года выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 642 460 тонн, сообщила торговая площадка.
"Объемы реализации угля в первом полугодии выросли на 37%, составив 642,46 тысячи тонн против 468,93 тысячи тонн за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Оборот торгов составил 4,51 миллиарда рублей.
Уточняется, что общий объем реализации энергетического угля на бирже с начала торгов уже превысил 2 миллиона тонн и продолжает расти. В частности, в июле первую партию угля на бирже реализовал "Колмар".
Биржевой рынок угля в России стартовал в феврале 2023 года. На Петербургской бирже представлены почти все ведущие производители энергетического угля. Помимо марок Д и ДГ, для которых установлены нормативы продаж, на бирже активно торгуются и марки Б, СС, Г, ГЖ.
Петербургская биржа также хочет вывести на биржу коксующиеся угли для металлургии, сообщал в интервью РИА Новости президент торговой площадки Игорь Артемьев. Однако на этом рынке другие требования к контролю ценообразующих качественных характеристик. Они пока что не реализованы в торговой системе биржи, уточнил он. Площадка также обсуждает с "Сибантрацитом" возможность запуска торгов антрацитом (каменный уголь высшего сорта).
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