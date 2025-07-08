Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Украины создаст в своей структуре управление НАТО и департамент ЕС - 08.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250708/ukraina-859274554.html
МИД Украины создаст в своей структуре управление НАТО и департамент ЕС
МИД Украины создаст в своей структуре управление НАТО и департамент ЕС - 08.07.2025, ПРАЙМ
МИД Украины создаст в своей структуре управление НАТО и департамент ЕС
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о создании управления НАТО и департамента ЕС в структуре министерства. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T09:22+0300
2025-07-08T09:22+0300
политика
украина
андрей сибига
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82923/67/829236769_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_52452ca166fc7e7e9e92f0d78a91817e.jpg
МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о создании управления НАТО и департамента ЕС в структуре министерства. Сибига уточнил, что подписал соответствующий указ в понедельник. "Утвердили новую структуру МИД Украины… Создаем в МИД отдельное управление НАТО… Ранее интеграция в ЕС и НАТО была объединена в один департамент ЕС и НАТО. Теперь у нас будет департамент Европейского Союза и управление НАТО. Департамент будет работать уже над непосредственным вступлением Украины в ЕС. Управление НАТО придаст новый импульс нашей интеграции на пути к полноправному членству в Альянсе", - написал Сибига в социальных сетях.По его словам, также в системе МИД появятся департамент международной безопасности и обороны Украины, департамент, который будет заниматься вопросами украинцев за рубежом. "А еще у нас теперь будут некоторые новые отдельные управления. Например, управление недружественных стран. Сюда будут входить не только Россия, но и ее… (союзники – ред.), такие как Северная Корея или Белоруссия. Здесь речь идет не о двусторонних отношениях, а о противодействии угрозам", - отметил Сибига. Он добавил, что управления США и Канады будет отделено от департамента Латинской Америки и Карибского бассейна, в отдельный департамент переходят Ближний Восток и Северная Африка.
https://1prime.ru/20250627/orban-858956020.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82923/67/829236769_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_7926a8698a6516c00022878eaf2916b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, андрей сибига, нато, ес
Политика, УКРАИНА, Андрей Сибига, НАТО, ЕС
09:22 08.07.2025
 
МИД Украины создаст в своей структуре управление НАТО и департамент ЕС

Глава МИД Украины Сибига заявил о создании управления НАТО и департамента ЕС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкМИД Украины
МИД Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о создании управления НАТО и департамента ЕС в структуре министерства.
Сибига уточнил, что подписал соответствующий указ в понедельник.
"Утвердили новую структуру МИД Украины… Создаем в МИД отдельное управление НАТО… Ранее интеграция в ЕС и НАТО была объединена в один департамент ЕС и НАТО. Теперь у нас будет департамент Европейского Союза и управление НАТО. Департамент будет работать уже над непосредственным вступлением Украины в ЕС. Управление НАТО придаст новый импульс нашей интеграции на пути к полноправному членству в Альянсе", - написал Сибига в социальных сетях.
По его словам, также в системе МИД появятся департамент международной безопасности и обороны Украины, департамент, который будет заниматься вопросами украинцев за рубежом. "А еще у нас теперь будут некоторые новые отдельные управления. Например, управление недружественных стран. Сюда будут входить не только Россия, но и ее… (союзники – ред.), такие как Северная Корея или Белоруссия. Здесь речь идет не о двусторонних отношениях, а о противодействии угрозам", - отметил Сибига.
Он добавил, что управления США и Канады будет отделено от департамента Латинской Америки и Карибского бассейна, в отдельный департамент переходят Ближний Восток и Северная Африка.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
Орбан объяснил, почему нельзя принять Украину в ЕС
27 июня, 10:23
 
ПолитикаУКРАИНААндрей СибигаНАТОЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала