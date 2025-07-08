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МИД Украины создаст в своей структуре управление НАТО и департамент ЕС

МИД Украины создаст в своей структуре управление НАТО и департамент ЕС - 08.07.2025, ПРАЙМ

МИД Украины создаст в своей структуре управление НАТО и департамент ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о создании управления НАТО и департамента ЕС в структуре министерства. | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T09:22+0300

2025-07-08T09:22+0300

2025-07-08T09:22+0300

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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о создании управления НАТО и департамента ЕС в структуре министерства. Сибига уточнил, что подписал соответствующий указ в понедельник. "Утвердили новую структуру МИД Украины… Создаем в МИД отдельное управление НАТО… Ранее интеграция в ЕС и НАТО была объединена в один департамент ЕС и НАТО. Теперь у нас будет департамент Европейского Союза и управление НАТО. Департамент будет работать уже над непосредственным вступлением Украины в ЕС. Управление НАТО придаст новый импульс нашей интеграции на пути к полноправному членству в Альянсе", - написал Сибига в социальных сетях.По его словам, также в системе МИД появятся департамент международной безопасности и обороны Украины, департамент, который будет заниматься вопросами украинцев за рубежом. "А еще у нас теперь будут некоторые новые отдельные управления. Например, управление недружественных стран. Сюда будут входить не только Россия, но и ее… (союзники – ред.), такие как Северная Корея или Белоруссия. Здесь речь идет не о двусторонних отношениях, а о противодействии угрозам", - отметил Сибига. Он добавил, что управления США и Канады будет отделено от департамента Латинской Америки и Карибского бассейна, в отдельный департамент переходят Ближний Восток и Северная Африка.

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украина, андрей сибига, нато, ес