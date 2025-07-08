https://1prime.ru/20250708/ukraina-859278096.html

На Западе испугались действий России на фоне решения Трампа

На Западе испугались действий России на фоне решения Трампа - 08.07.2025, ПРАЙМ

На Западе испугались действий России на фоне решения Трампа

ВС России продолжают максимально активное продвижение на востоке Украины, говорится в материале издания Financial Times. | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T10:23+0300

2025-07-08T10:23+0300

2025-07-08T10:23+0300

политика

россия

запад

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. ВС России продолжают максимально активное продвижение на востоке Украины, говорится в материале издания Financial Times."Войска Москвы также продвигаются на полях сражений на востоке страны самыми быстрыми темпами с ноября", — сказано в тексте статьи.В издании подчеркнули, что продвижение военных продолжается на фоне заявлений главы Белого дома Дональда Трампа о возобновлении военной поддержки киевского режима. По мнению авторов статьи, остановка поставок произошла в критический момент конфликта.Ранее американский лидер выступил с заявлением направить Украине больше оружия, в первую очередь — оборонительные средства.

https://1prime.ru/20250708/rotterdam-859275416.html

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