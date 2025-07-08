https://1prime.ru/20250708/vsm-859289653.html
Никитин подтвердил срок подготовки обоснований по ВСМ к весне
Никитин подтвердил срок подготовки обоснований по ВСМ к весне - 08.07.2025, ПРАЙМ
Никитин подтвердил срок подготовки обоснований по ВСМ к весне
Новый глава Минтранса России Андрей Никитин подтвердил срок подготовки технико-экономических обоснований для всех планируемых высокоскоростных железнодорожных... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T14:13+0300
2025-07-08T14:13+0300
2025-07-08T14:13+0300
общество
москва
санкт-петербург
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847396810_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5fb3caa4d9fa1bc0332bd3d92f03db4b.jpg
МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Новый глава Минтранса России Андрей Никитин подтвердил срок подготовки технико-экономических обоснований для всех планируемых высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в стране к весне 2026 года. "Наш президент совсем недавно поставил задачу: по всем планируемым маршрутам движения высокоскоростного транспорта подготовить технико-экономическое обоснование. К весне мы должны это сделать, и мы это безусловно сделаем", - сказал Никитин, выступая в Госдуме. Госдума во вторник единогласно утвердила Никитина министром транспорта РФ. В начале июля вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина пообещал весной 2026 года доложить по срокам и параметрам остальных ВСМ в РФ, которые планируется строить после первой такой дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. ВСМ Москва - Санкт-Петербург – это первый из пяти проектов высокоскоростного движения, утвержденных президентом России. Так, после магистрали Москва-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.
https://1prime.ru/20250624/relsy-858836989.html
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847396810_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_78436c0ae8c2be8855d9106396df04d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , москва, санкт-петербург, госдума
Общество , МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Госдума
Никитин подтвердил срок подготовки обоснований по ВСМ к весне
Никитин подтвердил сроки подготовки технико-экономических обоснований для ВСМ
МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Новый глава Минтранса России Андрей Никитин подтвердил срок подготовки технико-экономических обоснований для всех планируемых высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в стране к весне 2026 года.
"Наш президент совсем недавно поставил задачу: по всем планируемым маршрутам движения высокоскоростного транспорта подготовить технико-экономическое обоснование. К весне мы должны это сделать, и мы это безусловно сделаем", - сказал Никитин, выступая в Госдуме.
Госдума во вторник единогласно утвердила Никитина министром транспорта РФ.
В начале июля вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина пообещал весной 2026 года доложить по срокам и параметрам остальных ВСМ в РФ, которые планируется строить после первой такой дороги между Москвой и Санкт-Петербургом.
ВСМ Москва - Санкт-Петербург – это первый из пяти проектов высокоскоростного движения, утвержденных президентом России. Так, после магистрали Москва-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.
РЖД закупят у "Евраза" рельсы для ВСМ Москва - Петербург