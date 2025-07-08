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Никитин подтвердил срок подготовки обоснований по ВСМ к весне - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Никитин подтвердил срок подготовки обоснований по ВСМ к весне
Никитин подтвердил срок подготовки обоснований по ВСМ к весне - 08.07.2025, ПРАЙМ
Никитин подтвердил срок подготовки обоснований по ВСМ к весне
Новый глава Минтранса России Андрей Никитин подтвердил срок подготовки технико-экономических обоснований для всех планируемых высокоскоростных железнодорожных... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T14:13+0300
2025-07-08T14:13+0300
общество
москва
санкт-петербург
госдума
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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Новый глава Минтранса России Андрей Никитин подтвердил срок подготовки технико-экономических обоснований для всех планируемых высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в стране к весне 2026 года. "Наш президент совсем недавно поставил задачу: по всем планируемым маршрутам движения высокоскоростного транспорта подготовить технико-экономическое обоснование. К весне мы должны это сделать, и мы это безусловно сделаем", - сказал Никитин, выступая в Госдуме. Госдума во вторник единогласно утвердила Никитина министром транспорта РФ. В начале июля вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина пообещал весной 2026 года доложить по срокам и параметрам остальных ВСМ в РФ, которые планируется строить после первой такой дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. ВСМ Москва - Санкт-Петербург – это первый из пяти проектов высокоскоростного движения, утвержденных президентом России. Так, после магистрали Москва-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.
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общество , москва, санкт-петербург, госдума
Общество , МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Госдума
14:13 08.07.2025
 
Никитин подтвердил срок подготовки обоснований по ВСМ к весне

Никитин подтвердил сроки подготовки технико-экономических обоснований для ВСМ

© POOL | Перейти в медиабанкМодель высокоскоростного электропоезда
Модель высокоскоростного электропоезда
© POOL
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МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Новый глава Минтранса России Андрей Никитин подтвердил срок подготовки технико-экономических обоснований для всех планируемых высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в стране к весне 2026 года.
"Наш президент совсем недавно поставил задачу: по всем планируемым маршрутам движения высокоскоростного транспорта подготовить технико-экономическое обоснование. К весне мы должны это сделать, и мы это безусловно сделаем", - сказал Никитин, выступая в Госдуме.
Госдума во вторник единогласно утвердила Никитина министром транспорта РФ.
В начале июля вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина пообещал весной 2026 года доложить по срокам и параметрам остальных ВСМ в РФ, которые планируется строить после первой такой дороги между Москвой и Санкт-Петербургом.
ВСМ Москва - Санкт-Петербург – это первый из пяти проектов высокоскоростного движения, утвержденных президентом России. Так, после магистрали Москва-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.
Рельсы - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
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ОбществоМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГГосдума
 
 
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