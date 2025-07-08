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Wildberries запустил экспресс-доставку блюд из ресторанов и кафе - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Wildberries запустил экспресс-доставку блюд из ресторанов и кафе
Wildberries запустил экспресс-доставку блюд из ресторанов и кафе - 08.07.2025, ПРАЙМ
Wildberries запустил экспресс-доставку блюд из ресторанов и кафе
Wildberries в тестовом режиме запустил доставку готовых блюд из ресторанов и кафе в течение часа, пользователи могут выбрать их на витрине маркетплейса - первым | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T11:25+0300
2025-07-08T11:25+0300
общество
москва
санкт-петербург
краснодар
wildberries
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Wildberries в тестовом режиме запустил доставку готовых блюд из ресторанов и кафе в течение часа, пользователи могут выбрать их на витрине маркетплейса - первым сервисом доставки еды, который подключится к проекту, стал "Dostaевский", говорится в релизе РВБ (объединенная компания Wildberries &amp; Russ). "Компания РВБ... запускает в тестовом режиме услугу экспресс-доставки готовых блюд из ресторанов и кафе. Пользователи смогут заказать готовую еду прямо на витрине маркетплейса, которая будет приготовлена и доставлена силами партнеров в течение часа. Первым к пилотному FoodTech-проекту подключился "Dostaевский" - сервис доставки еды, работающий в формате "dark kitchen", - сказано в релизе. Сейчас такой услугой могут воспользоваться жители определенных районов Москвы и Санкт-Петербурга. На следующих этапах тестирования география сервиса будет расширяться, интеграция сервисов планируется в Краснодаре, Сочи, Новосибирске, Уфе, Тюмени и других городах. На витрине будет представлено более 450 позиций готовой еды разных кухонь мира, среди них есть итальянская, грузинская, китайская, японская, русская, корейская и мексиканская. Минимальная сумма заказа устанавливается партнером самостоятельно - так, в Москве она составит 550 рублей, а в Санкт-Петербурге - 500 рублей. "Данное партнерство предполагает взаимодействие по модели поставок, при которой Wildberries выступает онлайн-витриной для товаров партнера. Приготовление, сборка и доставка осуществляется силами ресторана. Пользователи Wildberries смогут выбрать удобные временные слоты для оформления заказа. Сервис доставки "Dostaевский" работает круглосуточно: среднее время экспресс-доставки блюд от 45 минут, а ее стоимость - от 99 рублей в зависимости от геолокации покупателей. Заказать еду с экспресс-доставкой прямо до двери уже можно на сайте и через мобильное приложение Wildberries", - говорится в релизе.
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санкт-петербург
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общество , москва, санкт-петербург, краснодар, wildberries
Общество , МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КРАСНОДАР, Wildberries
11:25 08.07.2025
 
Wildberries запустил экспресс-доставку блюд из ресторанов и кафе

Wildberries в тестовом режиме запустил экспресс-доставку блюд из ресторанов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина "Wildberries"
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Wildberries в тестовом режиме запустил доставку готовых блюд из ресторанов и кафе в течение часа, пользователи могут выбрать их на витрине маркетплейса - первым сервисом доставки еды, который подключится к проекту, стал "Dostaевский", говорится в релизе РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ).
"Компания РВБ... запускает в тестовом режиме услугу экспресс-доставки готовых блюд из ресторанов и кафе. Пользователи смогут заказать готовую еду прямо на витрине маркетплейса, которая будет приготовлена и доставлена силами партнеров в течение часа. Первым к пилотному FoodTech-проекту подключился "Dostaевский" - сервис доставки еды, работающий в формате "dark kitchen", - сказано в релизе.
Сейчас такой услугой могут воспользоваться жители определенных районов Москвы и Санкт-Петербурга. На следующих этапах тестирования география сервиса будет расширяться, интеграция сервисов планируется в Краснодаре, Сочи, Новосибирске, Уфе, Тюмени и других городах.
На витрине будет представлено более 450 позиций готовой еды разных кухонь мира, среди них есть итальянская, грузинская, китайская, японская, русская, корейская и мексиканская. Минимальная сумма заказа устанавливается партнером самостоятельно - так, в Москве она составит 550 рублей, а в Санкт-Петербурге - 500 рублей.
"Данное партнерство предполагает взаимодействие по модели поставок, при которой Wildberries выступает онлайн-витриной для товаров партнера. Приготовление, сборка и доставка осуществляется силами ресторана. Пользователи Wildberries смогут выбрать удобные временные слоты для оформления заказа. Сервис доставки "Dostaевский" работает круглосуточно: среднее время экспресс-доставки блюд от 45 минут, а ее стоимость - от 99 рублей в зависимости от геолокации покупателей. Заказать еду с экспресс-доставкой прямо до двери уже можно на сайте и через мобильное приложение Wildberries", - говорится в релизе.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
Wildberries запустил бета-тестирование сервиса такси в Минске
5 июля, 16:19
 
ОбществоМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКРАСНОДАРWildberries
 
 
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