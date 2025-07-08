https://1prime.ru/20250708/wp-859304388.html

В США внутренние чаты спецслужб проверят на лояльность Трампу, сообщили СМИ

В США внутренние чаты спецслужб проверят на лояльность Трампу, сообщили СМИ - 08.07.2025, ПРАЙМ

В США внутренние чаты спецслужб проверят на лояльность Трампу, сообщили СМИ

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард создала специальную группу, которая намерена получить доступ к служебным чатам американских спецслужб, чтобы с... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T21:43+0300

2025-07-08T21:43+0300

2025-07-08T21:45+0300

общество

сша

тулси габбард

дональд трамп

washington post

цру

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852845087_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6ec9521a34975a6684d0921b1fd4a6ef.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард создала специальную группу, которая намерена получить доступ к служебным чатам американских спецслужб, чтобы с помощью алгоритмов искусственного интеллекта выявить потенциальные попытки противодействия курсу Белого дома, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники. Работой руководит высокопоставленный офицер национальной разведки Пол Макнамара, отставной подполковник армии США. По словам источников, предметом интереса группы являются крупнейшие и наиболее значимые разведывательные агентства, включая ЦРУ. "Миссия Инициативной группы директора (DIG), заключается в обеспечении соблюдения указов президента Дональда Трампа о рассекречивании документов, прекращении использовании государственных институтов в качестве политических инструментов и сворачивании программ разнообразия, равенства и инклюзивности", - пишет газета со ссылкой на офис Габбард. Представители разведывательного сообщества, знакомые с инициативой, скептически оценивают ее целесообразность. Они в том числе указывают на уязвимость "гигантской базы данных", которая может возникнуть в рамках реализации плана Габбард. "Это была бы заманчивая мишень для любой иностранной разведки", — сказал один из источников. Пока ни одно из разведывательных агентств США не передало данные для проверки, отмечает газета.

https://1prime.ru/20250702/tsru-859118807.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, тулси габбард, дональд трамп, washington post, цру