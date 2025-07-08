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В США внутренние чаты спецслужб проверят на лояльность Трампу, сообщили СМИ - 08.07.2025, ПРАЙМ
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В США внутренние чаты спецслужб проверят на лояльность Трампу, сообщили СМИ
В США внутренние чаты спецслужб проверят на лояльность Трампу, сообщили СМИ - 08.07.2025, ПРАЙМ
В США внутренние чаты спецслужб проверят на лояльность Трампу, сообщили СМИ
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард создала специальную группу, которая намерена получить доступ к служебным чатам американских спецслужб, чтобы с... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T21:43+0300
2025-07-08T21:45+0300
общество
сша
тулси габбард
дональд трамп
washington post
цру
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард создала специальную группу, которая намерена получить доступ к служебным чатам американских спецслужб, чтобы с помощью алгоритмов искусственного интеллекта выявить потенциальные попытки противодействия курсу Белого дома, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники. Работой руководит высокопоставленный офицер национальной разведки Пол Макнамара, отставной подполковник армии США. По словам источников, предметом интереса группы являются крупнейшие и наиболее значимые разведывательные агентства, включая ЦРУ. "Миссия Инициативной группы директора (DIG), заключается в обеспечении соблюдения указов президента Дональда Трампа о рассекречивании документов, прекращении использовании государственных институтов в качестве политических инструментов и сворачивании программ разнообразия, равенства и инклюзивности", - пишет газета со ссылкой на офис Габбард. Представители разведывательного сообщества, знакомые с инициативой, скептически оценивают ее целесообразность. Они в том числе указывают на уязвимость "гигантской базы данных", которая может возникнуть в рамках реализации плана Габбард. "Это была бы заманчивая мишень для любой иностранной разведки", — сказал один из источников. Пока ни одно из разведывательных агентств США не передало данные для проверки, отмечает газета.
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общество , сша, тулси габбард, дональд трамп, washington post, цру
Общество , США, Тулси Габбард, Дональд Трамп, Washington Post, ЦРУ
21:43 08.07.2025 (обновлено: 21:45 08.07.2025)
 
В США внутренние чаты спецслужб проверят на лояльность Трампу, сообщили СМИ

WP: глава Нацразведки США Габбард создала группу для проверки служебных чатов спецслужб

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Tulsi GabbardАмериканский политик Тулси Габбард
Американский политик Тулси Габбард - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Tulsi Gabbard
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард создала специальную группу, которая намерена получить доступ к служебным чатам американских спецслужб, чтобы с помощью алгоритмов искусственного интеллекта выявить потенциальные попытки противодействия курсу Белого дома, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Работой руководит высокопоставленный офицер национальной разведки Пол Макнамара, отставной подполковник армии США. По словам источников, предметом интереса группы являются крупнейшие и наиболее значимые разведывательные агентства, включая ЦРУ.
"Миссия Инициативной группы директора (DIG), заключается в обеспечении соблюдения указов президента Дональда Трампа о рассекречивании документов, прекращении использовании государственных институтов в качестве политических инструментов и сворачивании программ разнообразия, равенства и инклюзивности", - пишет газета со ссылкой на офис Габбард.
Представители разведывательного сообщества, знакомые с инициативой, скептически оценивают ее целесообразность. Они в том числе указывают на уязвимость "гигантской базы данных", которая может возникнуть в рамках реализации плана Габбард.
"Это была бы заманчивая мишень для любой иностранной разведки", — сказал один из источников.
Пока ни одно из разведывательных агентств США не передало данные для проверки, отмечает газета.
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ОбществоСШАТулси ГаббардДональд ТрампWashington PostЦРУ
 
 
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