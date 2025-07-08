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В Японии зафиксировали рекордное число корпоративных банкротств
В Японии зафиксировали рекордное число корпоративных банкротств - 08.07.2025, ПРАЙМ
В Японии зафиксировали рекордное число корпоративных банкротств
Число корпоративных банкротств в Японии в первой половине 2025 года составило 4 990, что является максимальным показателем за последние 11 лет, свидетельствуют... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T09:17+0300
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ТОКИО, 8 июл - ПРАЙМ. Число корпоративных банкротств в Японии в первой половине 2025 года составило 4 990, что является максимальным показателем за последние 11 лет, свидетельствуют данные данные анализа, проведенного компанией Tokyo Shoko Research, специализирующейся на исследованиях рынка. "Число корпоративных банкротств по всей стране, с долгом 10 миллионов иен (около 68,5 тысячи долларов - ред.) и более, в первой половине 2025 года (январь-июнь) составило 4990 (на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Число банкротств четвертый год подряд превышает показатель аналогичного периода предыдущего года, а в первом полугодии достигло самого высокого уровня с 2014 года (тогда число корпоративных банкротств составило 5073 случая - ред.)", - отмечается в пресс-релизе. По данным компании, наибольшее количество случаев банкротств было зарегистрировано в сфере услуг (1697 случаев) и строительстве (969 случаев). "Наибольшие темпы увеличения числа банкротств зафиксированы в сфере информации и коммуникаций: в первой половине года впервые за 11 лет с 2014 года было зарегистрировано более 200 случаев", - говорится в документе.
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мировая экономика, япония
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ
В Японии зафиксировали рекордное число корпоративных банкротств
Tokyo Shoko Research: число корпоративных банкротств в Японии достигло рекордного уровня
ТОКИО, 8 июл - ПРАЙМ. Число корпоративных банкротств в Японии в первой половине 2025 года составило 4 990, что является максимальным показателем за последние 11 лет, свидетельствуют данные данные анализа, проведенного компанией Tokyo Shoko Research, специализирующейся на исследованиях рынка.
"Число корпоративных банкротств по всей стране, с долгом 10 миллионов иен (около 68,5 тысячи долларов - ред.) и более, в первой половине 2025 года (январь-июнь) составило 4990 (на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Число банкротств четвертый год подряд превышает показатель аналогичного периода предыдущего года, а в первом полугодии достигло самого высокого уровня с 2014 года (тогда число корпоративных банкротств составило 5073 случая - ред.)", - отмечается в пресс-релизе.
По данным компании, наибольшее количество случаев банкротств было зарегистрировано в сфере услуг (1697 случаев) и строительстве (969 случаев).
"Наибольшие темпы увеличения числа банкротств зафиксированы в сфере информации и коммуникаций: в первой половине года впервые за 11 лет с 2014 года было зарегистрировано более 200 случаев", - говорится в документе.
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