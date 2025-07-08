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Юань открыл торги во вторник стабильностью
Юань открыл торги во вторник стабильностью - 08.07.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги во вторник стабильностью
Курс китайской валюты в начале торгов вторника стабилизируется около уровня предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T10:03+0300
2025-07-08T10:03+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов вторника стабилизируется около уровня предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.06 мск стабилизировался около 10,84 рубля. Минутами ранее юань максимально снижался до 10,82 рубля.
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рынок, торги
Юань открыл торги во вторник стабильностью
Курс юаня в начале торгов стабилизируется около уровня закрытия понедельника - 10,84 руб
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов вторника стабилизируется около уровня предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.06 мск стабилизировался около 10,84 рубля. Минутами ранее юань максимально снижался до 10,82 рубля.