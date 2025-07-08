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Юань слегка прибавляет к рублю на Московской бирже

Юань слегка прибавляет к рублю на Московской бирже - 08.07.2025, ПРАЙМ

Юань слегка прибавляет к рублю на Московской бирже

Курс рубля во вторник незначительно меняется, курс китайской валюты после падения в понедельник вечером вяло пытается корректироваться вверх, следует из данных... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T17:02+0300

2025-07-08T17:02+0300

2025-07-08T17:02+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник незначительно меняется, курс китайской валюты после падения в понедельник вечером вяло пытается корректироваться вверх, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.50 мск повышался на 1 копейку (+0,1%) - до 10,85 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,82-10,87 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,29 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,216 против 7,174 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,92 рубля. РУБЛЬ СТАБИЛЕН Юань на Мосбирже во вторник незначительно меняется около уровня предыдущего закрытия. Попытки скорректироваться вверх большим успехом пока не увенчались. "Рубль продолжает сохранять свои позиции в отсутствие спроса на иностранную валюту из-за снижения импорта и пока еще высоких ставок по депозитам на коротких сроках", - комментирует Петр Арронет из "Ингосстрах банка". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,03% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,03% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон курса рубля. Стоимость нефти к 16.53 мск снижалась на 0,1% - до 69,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2% - до 97,7 пункта. ПРОГНОЗЫ Увеличение продажи иностранной валюты Центробанком в рамках исполнения бюджетного правила и не связанного с ним расходования ФНБ все же нарушает рыночное равновесие между спросом на инвалюту и его предложением, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Курс юаня приблизился к нижней границе месячного диапазона консолидации 10,78–11,08 рубля. Возможно, уже в ближайшие сессии мы увидим проверку на прочность этой технической поддержки", - добавляет он. Резкий рост рубля в текущих условиях негативен для бюджета, а также для экспортно-ориентированных компаний, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Доллар постарается удержаться в границах 77,8-79 рубля, евро — 91-93 рубля, юань — около 10,85 рубля", - оценивает он.

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рф, сша, дмитрий бабин, фнб, "бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал