https://1prime.ru/20250708/yuan-859285473.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к повышению
Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к повышению - 08.07.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к повышению
Курс китайской валюты к рублю во вторник перешел к повышению в направлении 10,9 рубля за юань, следует из данных Московской биржи. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T13:02+0300
2025-07-08T13:02+0300
2025-07-08T13:02+0300
экономика
богдан зварич
алексей антонов
псб
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник перешел к повышению в направлении 10,9 рубля за юань, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.52 мск повышался на 2 копейки, до 10,86 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,82-10,87 рубля. В текущий момент нет фундаментальных факторов, способных привести к выходу юаня из диапазона 10,8-11,3 рубля, полагает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом в ходе сессии китайская валюта может протестировать нижнюю границу данного диапазона с последующими попытками перехода к восстановлению", - добавляет он. Курс остается в районе сильной поддержки 10,8-10,9 рубля за юань, оценивает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Ее дальнейшая судьба определится действиями крупных продавцов валюты. В целом среднесрочный боковик в рубле продолжается, выход из него должен быть сильным", - добавляет он.
https://1prime.ru/20250708/yuan--859277033.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
богдан зварич, алексей антонов, псб, рынок
Экономика, Богдан Зварич, Алексей Антонов, ПСБ, Рынок
Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к повышению
Курс юаня перешел к повышению в направлении 10,9 рубля за юань
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник перешел к повышению в направлении 10,9 рубля за юань, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.52 мск повышался на 2 копейки, до 10,86 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,82-10,87 рубля.
В текущий момент нет фундаментальных факторов, способных привести к выходу юаня из диапазона 10,8-11,3 рубля, полагает Богдан Зварич из ПСБ.
"При этом в ходе сессии китайская валюта может протестировать нижнюю границу данного диапазона с последующими попытками перехода к восстановлению", - добавляет он.
Курс остается в районе сильной поддержки 10,8-10,9 рубля за юань, оценивает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Ее дальнейшая судьба определится действиями крупных продавцов валюты. В целом среднесрочный боковик в рубле продолжается, выход из него должен быть сильным", - добавляет он.
Юань открыл торги во вторник стабильностью