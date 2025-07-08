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Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к повышению

Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к повышению - 08.07.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже перешел к повышению

Курс китайской валюты к рублю во вторник перешел к повышению в направлении 10,9 рубля за юань, следует из данных Московской биржи. | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T13:02+0300

2025-07-08T13:02+0300

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экономика

богдан зварич

алексей антонов

псб

рынок

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник перешел к повышению в направлении 10,9 рубля за юань, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.52 мск повышался на 2 копейки, до 10,86 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,82-10,87 рубля. В текущий момент нет фундаментальных факторов, способных привести к выходу юаня из диапазона 10,8-11,3 рубля, полагает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом в ходе сессии китайская валюта может протестировать нижнюю границу данного диапазона с последующими попытками перехода к восстановлению", - добавляет он. Курс остается в районе сильной поддержки 10,8-10,9 рубля за юань, оценивает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Ее дальнейшая судьба определится действиями крупных продавцов валюты. В целом среднесрочный боковик в рубле продолжается, выход из него должен быть сильным", - добавляет он.

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богдан зварич, алексей антонов, псб, рынок