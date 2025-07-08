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Курс рубля к юаню на Мосбирже умеренно снизился во вторник
Курс рубля к юаню на Мосбирже умеренно снизился во вторник - 08.07.2025, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Мосбирже умеренно снизился во вторник
Рубль к юаню на Московской бирже по итогам торгов вторника продемонстрировал умеренное снижение, следует из данных площадки. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T19:23+0300
2025-07-08T19:23+0300
2025-07-08T19:23+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль к юаню на Московской бирже по итогам торгов вторника продемонстрировал умеренное снижение, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 2 копейки по отношению к предыдущему закрытию - до 10,86 рубля. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.18 мск дорожал на 0,92%, до 70,22 доллара за баррель. Рубль сопротивляется Юань вырос на 0,17%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 10,82-10,87 рубля. "Попытки биржевого юаня вернуться на отметку в 11 рублей пока не увенчались успехом, а американской валюте не удается "подтянуться" к 79 рублям (официальный курс ЦБ РФ). Основным фактором поддержки рубля, судя по всему, остаются жесткие денежно-кредитные условия (ДКУ) и рекордный уровень реальных процентных ставок в рублях", - комментирует Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал". "Курс юаня на бирже снова проседал почти до 10,8, как доллар на межбанке приближался к 79 рублям. Поддержку рублю, вероятно, оказало увеличение с 7 июля примерно на треть объема ежедневных продаж валюты в рамках бюджетного правила. Помимо этого, наблюдается повышенный интерес к рублевым облигациям – индекс гособлигаций RGBI находится на пиках с весны 2024 года", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Важным фактором для рубля остается соотношение спроса и предложения иностранной валюты, по последней информации, экспортеры продают на внутреннем рынке около 70% валютной выручки, при установленном нормативе в 40%, добавил он. "Принципиально значимых для валютного рынка событий не было. Заявления главы Росфинмониторинга о перевыполнении экспортерами нормативов по продаже валютной выручки не удивили инвесторов", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы В условиях высоких чистых продаж валюты ЦБ и выросших цен на нефть курс в среду может остаться вблизи 10,85 рубля за юань, считает Григорьев. Ориентиры Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящие торги: 77–79, 90–92 и 10,7–11,3 соответственно. В краткосрочной перспективе существенных изменений не ожидается – курс юаня останется в диапазоне 10,8-11, доллара – 78-79 рублей, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
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рф, юрий кравченко, "бкс мир инвестиций", ик "велес капитал", росфинмониторинг
Экономика, РФ, Юрий Кравченко, "БКС Мир инвестиций", ИК "ВЕЛЕС Капитал", Росфинмониторинг
Курс рубля к юаню на Мосбирже умеренно снизился во вторник
Курс юаня на Московской бирже вырос до 10,86 рубля
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль к юаню на Московской бирже по итогам торгов вторника продемонстрировал умеренное снижение, следует из данных площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 2 копейки по отношению к предыдущему закрытию - до 10,86 рубля.
Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.18 мск дорожал на 0,92%, до 70,22 доллара за баррель.
Юань вырос на 0,17%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 10,82-10,87 рубля.
"Попытки биржевого юаня вернуться на отметку в 11 рублей пока не увенчались успехом, а американской валюте не удается "подтянуться" к 79 рублям (официальный курс ЦБ РФ). Основным фактором поддержки рубля, судя по всему, остаются жесткие денежно-кредитные условия (ДКУ) и рекордный уровень реальных процентных ставок в рублях", - комментирует Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".
"Курс юаня на бирже снова проседал почти до 10,8, как доллар на межбанке приближался к 79 рублям. Поддержку рублю, вероятно, оказало увеличение с 7 июля примерно на треть объема ежедневных продаж валюты в рамках бюджетного правила. Помимо этого, наблюдается повышенный интерес к рублевым облигациям – индекс гособлигаций RGBI находится на пиках с весны 2024 года", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Важным фактором для рубля остается соотношение спроса и предложения иностранной валюты, по последней информации, экспортеры продают на внутреннем рынке около 70% валютной выручки, при установленном нормативе в 40%, добавил он.
"Принципиально значимых для валютного рынка событий не было. Заявления главы Росфинмониторинга о перевыполнении экспортерами нормативов по продаже валютной выручки не удивили инвесторов", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
В условиях высоких чистых продаж валюты ЦБ и выросших цен на нефть курс в среду может остаться вблизи 10,85 рубля за юань, считает Григорьев.
Ориентиры Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящие торги: 77–79, 90–92 и 10,7–11,3 соответственно.
В краткосрочной перспективе существенных изменений не ожидается – курс юаня останется в диапазоне 10,8-11, доллара – 78-79 рублей, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Рынок акций завершил основные торги вторника символическим снижением