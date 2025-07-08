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Президент Хачатурян подписал законы о национализации "Электросетей Армении"

Президент Хачатурян подписал законы о национализации "Электросетей Армении" - 08.07.2025, ПРАЙМ

Президент Хачатурян подписал законы о национализации "Электросетей Армении"

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал во вторник законы, позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую арестованному... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T20:12+0300

2025-07-08T20:12+0300

2025-07-08T20:12+0300

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ЕРЕВАН, 8 июл – ПРАЙМ. Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал во вторник законы, позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну, сообщает президентская пресс-служба. Законопроекты, позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", были приняты армянским парламентом в четверг. Оппозиционные фракции армянского парламента назвали поправки антиконституционными и направленным на захват "Электросетей Армении". В самой компании назвали процесс национализации незаконным, пообещав бороться всеми доступными средствами. Ранее Карапетян вместе с членами своей семьи официально уведомил власти Армении о начале инвестиционного спора в связи с действиями против него и компании "Электрические сети Армении". "Президент Армении утвердил принятые Национальным собранием поправки в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг", - говорится в сообщении пресс-службы президента. В соответствии с поправками регулятор может инициировать административное производство, если поставлена или может быть поставлена под угрозу безопасность сферы энергетики, нарушены права потребителей или лицензионные обязанности. Согласно предлагаемым изменениям, в случае добровольного отказа компанией от лицензии, комиссия по урегулированию общественных услуг может обязать юридическое лицо продолжать работу либо делегировать ее временному управляющему. Помимо этого, глава комиссии после инициирования административного производства сам сможет назначить временного управляющего, к которому перейдут все полномочия исполнительного органа лицензиата. Председатель комиссии также сможет утвердить программу устранения выявленных нарушений и потребовать от лицензиата выполнения предусмотренных в ней мер, созывать заседание высшего органа управления компании, с утвержденной им повесткой, требовать внесения изменений в устав компании и замены члена или членов органов управления. Законопроектами, в случае принятия решения о продаже компании правительство, согласно поправкам, наделяется преимущественным правом на ее приобретение. В целях реализации указанного преимущественного права лицо, обладающее лицензией, уведомляет правительство о своем намерении осуществить соответствующую сделку. Правительство может воспользоваться своим преимуществом, уведомив об этом лицензиата в течение трех месяцев. В соответствии с поправками, стоимость приобретения компании не может превышать ее рыночную стоимость, которая определяется в соответствии с законом "Об оценочной деятельности". Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.

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армения, рф, ереван, никол пашинян, мвд, ташир